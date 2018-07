Starkes erstes Halbjahr der KfW-Refinanzierung

Frankfurt am Main (ots) -- Liquide KfW-Benchmarkanleihen prägen die langfristigeMittelaufnahme- Anhaltend große Nachfrage internationaler Investoren involatilem Marktumfeld- KfW hebt Refinanzierungsbedarf 2018 leicht an- KfW engagiert sich in Expertengruppe zu "Sustainable Finance"der Europäischen KommissionDie KfW hat zur Refinanzierung ihres Fördergeschäfts im erstenHalbjahr 2018 bereits 46,3 Mrd. EUR an den internationalenKapitalmärkten aufgenommen und blickt auf ein erfolgreiches erstesHalbjahr zurück. "Die Märkte waren im ersten Halbjahr aufgrundpolitischer Turbulenzen sowie durch das angekündigte Auslaufen desAnkaufprogramms des Eurosystems von Volatilität geprägt. Gleichwohlwird die KfW dank ihrer Bundesgarantie als sicherer Hafenwahrgenommen. Wir haben kontinuierlich liquide Anleihen internationalsolide platziert und die Erwartungen der internationalen Investorenerfüllt", erklärt Dr. Günther Bräunig, Vorstandsvorsitzender der KfW.Hoher Benchmarkanteil und Euro im ersten Halbjahr wieder vorneIm Jahr 2018 zeigt der Trend wie erwartet eine klare Präferenz derInvestoren für großvolumige, liquide Anleihen in den KernwährungenEUR und USD. Im ersten Halbjahr hat die KfW bereits achtBenchmarkanleihen in EUR und USD begeben und zweiEuro-Benchmarkanleihen aufgestockt. Dabei gelang es, bereits in allenwesentlichen Laufzeiten zu emittieren. An der Gesamtrefinanzierunggemessen liegt der Benchmark-Anteil bei starken 74 %. Im derzeitigenZinsumfeld schätzen internationale Investoren besonders langlaufendeliquide EUR-Anleihen. Deren Nachfrage trifft auf ein breites Angebotliquider KfW-EUR-Anleihen mit Fälligkeiten bis zum Jahr 2037.Die Refinanzierung erfolgte im ersten Halbjahr zu rund 89 % überdie Kernwährungen Euro und US-Dollar. Ähnlich wie im Vorjahr ist derEuro mit einem Anteil von rund 56 % die Hauptrefinanzierungswährungder KfW. Bemerkenswert war allen voran eine im April begebeneEUR-Benchmarkanleihe mit einer Laufzeit von sieben Jahren: Mit einemVolumen von 12,3 Mrd. EUR verzeichnete diese Anleihe das bislanggrößte Orderbuch einer vergleichbaren Anleihe. "Das gesamte Segmentsupranationaler, staatlich garantierter und öffentlicher Emittentenhat durch das Ankaufprogramm in der Vergangenheit enorm profitiert.Die Refinanzierungskosten im EUR-Markt sind auf einem historischenTief. Generell begrüßen wir aber das Auslaufen des Ankaufprogramms,das die Normalisierung der Märkte einleitet", hält derVorstandsvorsitzende fest.Zweitstärkste Refinanzierungswährung des ersten Halbjahres miteinem Anteil von 33 % ist der US-Dollar. Besonders in Erscheinungtreten konnte die KfW im Januar mit der Emission ihrer erstenzehnjährigen USD-Benchmarkanleihe nach fast drei Jahren - hier wardas Zeitfenster exzellent gewählt. Aufgrund der im weiterenJahresverlauf zunehmenden Verflachung der Zinskurve erzielte die KfWdann vor allem in kurzen Laufzeiten gute Refinanzierungsergebnisse imUSD-Markt.Insgesamt emittierte die KfW im ersten Halbjahr 2018 84 Anleihenin 12 verschiedenen Währungen. Damit wurde in nur sechs Monatenbereits die Währungsanzahl des Gesamtjahres 2017 (10 Währungen)überschritten. Im Sterling-Markt platzierte die KfW ihre größtejemals begebene Anleihe mit einem Volumen von 1 Mrd. GBP.Hervorzuheben ist auch die Entwicklung in Schwedischen Kronen: DieKfW platzierte bisher vier SEK-Anleihen mit einem Volumen voninsgesamt mehr als 650 Mio. EUR Gegenwert. Neben zweiPrivatplatzierungen wurden zwei grüne Anleihen emittiert, darunterdie bislang größte SEK-Transaktion der KfW im Volumen von 5 Mrd. SEK.Schwedische Kronen sind damit im ersten Halbjahr 2018 dieviertstärkste Refinanzierungswährung der KfW.Ausblick auf das zweite Halbjahr 2018Aktuell hebt die KfW den Zielkorridor ihres Refinanzierungsbedarfsfür 2018 um 5 Mrd. EUR auf 75 bis 80 Mrd. EUR an. Dies erfolgtinsbesondere durch eine Prognoseanpassung der außerplanmäßigenTilgungen im Kreditgeschäft für das Gesamtjahr 2018."Die Beendigung des Ankaufsprogramms des Eurosystems sowiepolitische Unwägbarkeiten und konjunkturelle Warnsignale werden auchin der zweiten Jahreshälfte für höhere Volatilitäten in den Märktensorgen. Reinvestitionen des Eurosystems verleihen den Märkten aberdie nötige Stabilität. Das Ankaufprogramm ist für die Refinanzierungder KfW wertvoll, jedoch nicht bestimmend", erklärt Bräunig. Imzweiten Halbjahr 2018 wird die KfW mit ihrer von den internationalenInvestoren geschätzten Refinanzierungsstrategie weiterhin in allenwichtigen Märkten präsent sein und mit gewohnter Flexibilität auf dieNachfrage reagieren. "Unser Ziel bleibt, bestmöglicheRefinanzierungsergebnisse zu erzielen. Das kommt unseremFördergeschäft und damit unseren Kreditnehmern zugute", sagt derVorstandsvorsitzende.Bank aus Verantwortung auch auf europäischer EbeneVerantwortungsvolles Agieren, auch am Kapitalmarkt, und einganzheitlicher Nachhaltigkeitsansatz gehören zum Selbstverständnisder KfW. Mit ihrem ausgeprägten Einsatz für den Green-Bond-Marktsetzt die KfW wertvolle Impulse. Letztlich sind sie ein Katalysatorfür die weitere Etablierung eines ganzheitlichenNachhaltigkeitsansatzes, der neben Umweltaspekten auch soziale undGovernance-Aspekte umfasst.Insbesondere als Emittentin und Investorin am Green-Bond-Marktbegrüßt die KfW den EU-Aktionsplan "Financing Sustainable Growth",der Nachhaltigkeit in den Fokus des Finanzsektors stellt. DieEuropäische Kommission hat ein gesetzliches Maßnahmenpaket zurUmsetzung des Aktionsplans auf den Weg gebracht. Zudem hat sie eineExpertengruppe mit Vertretern aus Gesellschaft, Wirtschaft,Wissenschaft und dem Finanzsektor berufen, die unter anderemVorschläge für eine EU-Klassifizierung für umweltpolitischnachhaltige Wirtschaftsaktivitäten und einen EU-Green-Bond-Standardunterbreiten wird. Als einer der Vertreter des Finanzsektors wurdeDr. Karl Ludwig Brockmann, Nachhaltigkeitsbeauftragter der KfW, vonder Europäischen Kommission als Mitglied der Expertengruppeausgewählt. "Die EU weist den Finanzmärkten eine zentrale Rolle beimnotwendigen Übergang in eine nachhaltige Wirtschaft und Gesellschaftzu. Wir freuen uns, dass wir als Mitglied der Expertengruppe einenBeitrag zur Entwicklung nachhaltiger Standards für einenzukunftsorientierten Finanzmarkt leisten können", erklärt Dr.Bräunig.Detailliertere Zahlen und Informationen finden Sie hier:- www.kfw.de/investor-relations- www.kfw.de/Nachhaltiges-InvestmentPressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Nathalie CahnTel. +49 (0)69 7431 2098, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Nathalie.cahn@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell