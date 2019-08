Starkes Wachstum von MLP Care setzte sich im zweiten Quartal von 2019 fort

Weitere Suchergebnisse zu "MLP":

Istanbul (ots/PRNewswire) - MLP Sagl?k Hizmetleri A.S. (BIST:MPARK), der führende Anbieter von privater Gesundheitsversorgung inder Türkei, gab heute seine Finanzergebnisse für das zweite Quartalund die erste Hälfte von 2019 bekannt.Finanzielle Höhepunktel Im zweiten Quartal 2019 stiegen die Einnahmen auf 889 MillionenTL, ein Anstieg von 23 % (Q2 2018: 720 Millionen TL). Wenn man dieEinnahmen von verwalteten Krankenhäusern miteinbezieht, liegt dasUmsatzwachstum im zweiten Quartal 2019 bei 25 % Somit lag das realeWachstum in den letzten 12 Monaten deutlich über der Inflationsratevon 15,7 %.l Im zweiten Quartal 2019 stieg das bereinigte EBITDA um 21 % unddie EBITDA-Marge beläuft sich damit auf 15,0 %. Trotz steigenderStandardeinheitskosten hielt sich die bereinigte EBITDA-Marge in Q22019 auf ähnlichen Niveaus wie in Q2 2018. Ohne andere Posten zuEinnahmen (Ausgaben) belief sich das EBITDA-Wachstum auf 50 %.l Trotz der guten operativen Ergebnisse verzeichnete dasUnternehmen in Q2 2019 aufgrund von Finanzaufwendungen von 130Millionen TL einen Nettoverlust von 42 Millionen TL.l Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDAbetrug im ersten Halbjahr 2019 das 2,5-fache und nachBerücksichtigung von Verbindlichkeiten unter operativen Leasings imZusammenhang mit IFRS 16 das 2,6-fache.Betriebliche Höhepunktel Einnahmen aus ausländischem Gesundheitstourismus (FMT) stieg mitUnterstützung durch starke Marketingaktivitäten weiterhin stark anund erhöhte sich in Q2 2019 um 62 %, was unseren Erwartungenentspricht. Somit ist der Anteil von FMT am Gesamterlös auf 12 %gestiegen.l Im Gegensatz zum negativen EBITDA-Effekt von 11,5 Millionen inden ersten sechs Monaten des letzten Jahres verzeichneten dieKrankenhäuser Pendik und Mersin im ersten Halbjahr 2019 nur 1,4Millionen negativen EBITDA.Dr. Muharrem Usta, Chairman und Chief Executive Officer von MLPCare, kommentierte:"Im zweiten Quartal 2019 verzeichneten wir ein reales Wachstumüber der Inflationsrate bei sowohl Erlös- als auch EBITDA-Zahlen.Unser Erlös aus ausländischem Medizintourismus (FMT) steigt mitUnterstützung durch unsere erfolgreichen Werbemaßnahmen weiterhinparallel zu unseren Erwartungen an.Während der Krankenversicherungsmarkt in der Türkei weiterhinrapide wächst, ist die Anzahl von Menschen mit Zusatzversicherungenerstmals im Juni 2019 auf über 1 Millionen gestiegen. Unsere starkePosition in diesem Markt zu behaupten, erfüllt uns mit Stolz. DieVereinbarung, die wir im April mit Bupa Ac?badem Sigortaunterzeichnet haben, begann sich positiv auf unseren Wachstumstrendim Segment der privaten Krankenversicherung auszuwirken.Darüber hinaus freuen wir uns, dass wir unsere Studien in denBereichen Digitalisierung und künstliche Intelligenz durch unserelangfristige Strategie beschleunigen konnten. Als eines der führendenUnternehmen im Gesundheitssektor sind wir überzeugt, dass unsereAnstrengungen in diesen Bereichen zu den führenden Trends desGesundheitswesens in unserem Land sein und eine Inspiration für denSektor sein werden.ÜBER MLP CAREWir sind der größte private Gesundheitsdienstleister in derTürkei, was die Anzahl von Krankenhäusern, Betten und diegeografische Abdeckung angeht. Dies basiert auf unserer Präsenz mit31 Krankenhäusern und mehr als 6.000 Betten in 17 Städten im ganzenLand. Wir behandeln mehr als 2 Millionen Menschen pro Jahr und unserePatienten stammen in erster Linie aus dem oberen Bereich desmittleren Marktsegments. Wir bieten eine umfangreiche Palette vonGesundheitsdienstleistungen in den Bereichen Gynäkologie,Kardiologie, Onkologie, Orthopädie, Intensivpflege und komplexeBehandlungen wie Organ- und Knochenmarktransplantationen an. Zum 30.Juni 2019 hatten wir rund 20.000 Mitarbeiter, darunter mehr als 2.200Ärzte. Um die Verwaltung kümmert sich ein Team an unserem Hauptsitz,das alle betrieblichen Aktivitäten miteinander integriert, dieStrategie festlegt und die Leistung in allen 31 Krankenhäusern inEchtzeit überwacht.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/832651/MLP_Care_Logo.jpgFinanzberichte und weitere Informationen über MLP Care erhaltenSie auf unserer Website http://investor.mlpcare.com/en/, oder wendenSie sich anDr. Deniz Can YücelStrategy and Investor Relations DirectorTel.: +90-212-227-5555 (Durchwahl: 1148)E-Mail: deniz.yucel@mlpcare.comOriginal-Content von: MLP Care, übermittelt durch news aktuell