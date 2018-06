Starkes Türkei-Comeback: TUI stockt Flugkapazität um 20.000 Plätze auf / Familien schätzen attraktives Preis-Leistungsverhältnis in der Türkei

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Hannover (ots) - Immer mehr Deutsche buchen ihren Urlaub in derTürkei. Mit einem hohen zweistelligen Buchungsplus zählt die Türkeiin diesem Sommer wieder zu den Favoriten deutscher Urlauber. TUI, derweltweit führende Touristikkonzern, verzeichnet eine so starkeNachfrage, dass die bereits um 100.000 Flugplätze aufgestockteKapazität nach Antalya jetzt nochmals um 20.000 Plätze für die MonateJuli bis Oktober erhöht wird. Mehr Flüge gibt es ab Hamburg,Hannover, Frankfurt, Leipzig, Düsseldorf, München und Stuttgart.Von dem erweiterten Angebot profitieren vor allem Familien, diedas attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis an der türkischen Rivieraschätzen. Zu den besten Familienhotels in der Türkei zählt das TUIBlue Palm Garden in der Ferienregion Side Manavgat. In ersterStrandlage überzeugt die von Palmen gesäumteViereinhalb-Sterne-Bungalowanlage mit großer Poollandschaft, neuemKinderclub und abwechslungsreichem Freizeitangebot. Der TUI Konzernhat weltweit insgesamt zehn Häuser der neuen Lifestyle-Hotelmarke TUIBlue, die das Beste aus einem hochwertigen Hotelerlebnis und einerIndividualreise vereint. Eine Woche kostet ab 756 Euro pro Person imDoppelzimmer mit All Inclusive und Flug ab Deutschland. Kinder zahlenab 150 Euro.Besonders beliebt bei Familien sind auch die Best Family Hotels,die sich vor allem an deutschsprachige Gäste richten und den Fokusauf die Kinderbetreuung für verschiedene Altersklassen legen. EineWoche im Viereinhalb-Sterne-Familienhotel Best Family Felicia Villagein erster Strandlage bei Manavgat kostet ab 536 Euro pro Person imDoppelzimmer mit All Inclusive und Flug ab Deutschland. Kinder zahlenab 286 Euro.Erholungssuchende Paare, aber auch Singles und Alleinreisende,schätzen an der türkischen Riviera die große Auswahl anAdults-only-Hotels. Besondere Wohlfühlmomente mit einem 2.000Quadratmeter großen Spa-Bereich bietet dasViereinhalb-Sterne-Erwachsenenhotel TUI Sensimar Belek Resort & Spa.Eine Woche kostet ab 539 Euro pro Person im Doppelzimmer mit AllInclusive und Flug ab Deutschland.Buchung in allen Reisebüros mit dem TUI Zeichen und unterwww.tui.com.