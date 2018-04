Starkes Pfund verhagelt Pharmakonzern GlaxoSmithKline den Jahresauftakt

Weitere Suchergebnisse zu "GlaxoSmithKline":

LONDON (dpa-AFX) - Die Flaute beim Pharmakonzern GlaxoSmithKline (GSK) ist noch nicht überstanden.



Im ersten Quartal mussten die Briten einen Gewinneinbruch hinnehmen. Dabei machte dem Konzern vor allem das starke britische Pfund die im Tagesgeschäft gemachten Fortschritte wieder zunichte. Für 2018 hält der Konzern dennoch an seinen Zielen fest, wie GSK am Mittwoch in London mitteilte. An der Londoner Börse brach die Aktie gleichwohl zuletzt um rund 2 Prozent ein.

Im ersten Quartal musste GSK wegen der anziehenden Heimatwährung bei den Erlösen einen Rückgang um 2 Prozent auf 7,2 Milliarden Pfund (rund 8,22 Milliarden Euro) hinnehmen. Auf Basis konstanter Wechselkurse ergab sich aber ein Zuwachs von 4 Prozent. Konzernchefin Emma Walmsley sprach von einem ermutigenden Start für die meisten Produkte, die kürzlich neu auf den Markt gebracht wurden. Operativ verdiente der Konzern mit 1,24 Milliarden Pfund 28 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Ausschlaggebend waren hier vor allem Bilanzierungseffekte im Zusammenhang mit zwei früheren Übernahmen.

Noch im Schlussquartal 2017 hatten die Briten bedingt durch die US-Steuerreform unter dem Strich Verluste eingefahren. Nun hat der Konzern es wieder in die schwarzen Zahlen geschafft - allerdings brach der Gewinn um nahezu die Hälfte auf 549 Millionen Pfund ein.