Starkes Jahr 2017 für die Mediengruppe RTL Deutschland: Lineare und non-lineare Inhalteangebote begeistern die Zuschauer

Köln (ots) - Mit Unverwechselbarkeit, Exklusivität und einemklaren Fokus auf eigenproduzierte Inhalte konnte die Mediengruppe RTLDeutschland im TV-Jahr 2017 ihre Zuschauer auf allen Plattformenbegeistern. 28,9 Prozent Jahresmarktanteil erreichten dieFree-TV-Sender RTL, VOX, n-tv, NITRO, SUPER RTL, RTL II und RTLplussowie die Pay-TV-Sender RTL Crime, RTL Passion und RTL Livinggemeinsam bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern. Dies bedeutet einPlus von 0,5 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitigvergrößert sich der Vorsprung zu ProSiebenSat.1 (MA: 24,4% / MA 2016:25,3%) in 2017 auf 4,5 Prozentpunkte.RTL kam bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern auf einenJahresmarktanteil von 11,3 Prozent. Damit lag der Sender in derZielgruppe auf Platz eins, gefolgt von Sat.1 (8,3%), ZDF (8,2%), ARD(7,7%), ProSieben (7,2%), VOX (6,8%), Kabel eins (4,7%) und RTL II(4,5%). NITRO erreichte 2,1 Prozent Marktanteil, SUPER RTL kam auf1,7 Prozent und RTLplus sowie n-tv jeweils auf 1,1 ProzentMarktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen.Neben einer nach wie vor überaus starken Sehdauer, dieGesamt-TV-Nutzung in Deutschland lag 2017 bei 220 Minuten täglich,erzielten die Bewegtbildinhalte der Mediengruppe RTL 2017 mit 1,59Milliarden Videoabrufen einen deutlichen Zuwachs in der non-linearenNutzung (2016: 1,2 Mrd.). Bis zu 34,90 Millionen Unique User (proMonat) laut AGOF und 31 Millionen Fans bei Facebook nutzten 2017 dieDigital-Angebote der Mediengruppe RTL Deutschland.Einige in 2017 von der Mediengruppe RTL Deutschland angekündigteThemen gehen im kommenden Jahr an den Start:- Die Mediengruppe RTL Deutschland sicherte sich zwei wertvolleTV-Sportrechte ab 2018: RTL zeigt auch in den kommenden drei Jahrenalle Rennen der Formel 1 live und exklusiv im Free-TV. DieÜbertragungsrechte an der UEFA Europa League sicherte sich die Gruppefür RTL und NITRO.- Die Mediengruppe RTL Deutschland formiert zusammen mitProSiebenSat.1 und United Internet eine Daten-Allianz. Ziel derLog-in-Allianz ist es, eine einfache und sichere Lösung zu schaffen,die die Einwilligungen zur Nutzung von Internet-Diensten (Opt-ins)datenschutzkonform und transparent organisiert. Als erster Partnerwird Zalando die Log-in-Lösung nutzen.- Ebenfalls ab 2018 bündeln die einzelnen Vermarkter der AdAlliance ihre komplementären Stärken in sogenannten Kompetenzcentern.Dieses Konzept wird zunächst von den Vermarktern G+J e|MS, IPDeutschland und smartclip umgesetzt, die dazu ihre Vermarktungsrechteauf das jeweilige Kompetenzcenter übertragen. Die In-Page-Vermarktungfür alle Formate und Abwicklungsformen von Display und Native liegtbei G+J e|MS, während die gesamte In-Stream-Vermarktung bei IPDeutschland liegen wird. smartclip übernimmt zusätzlich zur eigenenIn-Stream-Vermarktung die komplette Out-Stream-Vermarktung sowie imWachstumsfeld Addressable TV die spotunabhängige Produktvermarktung.Die Sender der Mediengruppe RTL Deutschland im Überblick:RTL: Mit insgesamt 9,54 Millionen Zuschauern (MA 3+: 32,1%) wardie Übertragung des Fußball WM-Qualifikations-Spiels Nordirland vs.Deutschland (05.10.2017) die meistgesehene Sendung des Jahres beiRTL. Der Marktanteil der 14- bis 59-Jährigen kletterte auf starke30,2 Prozent. Spektakulär nicht nur nach Quoten war mit 9,52Millionen Zuschauern (MA 3+: 40,2%) auch der WM-Boxkampf von WladimirKlitschko gegen den am Ende siegreichen Herausforderer Anthony Joshua(29.04.2017). Den Mega-Fight im Wembley-Stadion verfolgten 41,7Prozent der 14- bis 59-Jährigen. 7,81 Millionen Dschungelfans (MA 3+:33,1%) schalteten bereits zu Jahresbeginn das Finale von "Ich bin einStar - Holt mich hier raus!" (28.01.2017) ein. Herausragende 41,6Prozent der 14- bis 59-Jährigen waren bei der Krönung des nochamtierenden Dschungelkönigs mit dabei. Frische Landluft schnupperten6,06 Millionen Fans (MA 3+: 19,3%) bei "Bauer sucht Frau"(6.11.2017). 19,8 Prozent der 14- bis 59-Jährigen verfolgten dieSuche nach der großen Liebe auf dem Land. Das "Wer wird Millionär?" -Überraschungs-Special erreichte 5,79 Millionen Zuschauer (MA3+:16,9%) und 12,8 Prozent der 14- bis 59-Jährigen. Den Formel1-Grand Prix in Bahrain (16.04.2017) schalteten 5,57 Millionen (MA3+: 28,5%) Freunde des Rennsports ein, der Marktanteil der 14- bis59-Jährigen lag bei 26,3 Prozent. 5,23 Millionen Zuschauer (MA 3+:17,6%) informierten sich bei "RTL Aktuell" (08.01.2017) über dasGeschehen in Deutschland und der Welt, der Marktanteil bei den 14-bis 59-Jährigen erreichte 19,5 Prozent.VOX konnte 2017 das hohe Quoten-Niveau des Vorjahres halten. Beivielen der beliebten und preisgekrönten Sendungen stiegen dieMarktanteile sogar weiter an. "Die Höhle der Löwen" zählte zu denbesonders erfolgreichen Sendungen. Die vierte Staffel derGründer-Show erreichte 2017 neue Rekord-Marktanteile von bis zu 16,9Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. Und auch Staffel 4von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" war erneut Musik in denOhren der Zuschauer: Die Musik-Event-Reihe erzielte mit bis zu 16,2Prozent Marktanteil (14-59) einen Allzeit-Bestwert. Mit "DieMichael-Patrick-Kelly-Story" begeisterte VOX 15,5 Prozent der 14- bis59-Jährigen - ebenfalls ein Rekord in der Geschichte derKünstler-Dokus nach "Sing meinen Song". Mit hervorragenden Quotenverabschiedete sich die Serie "Club der roten Bänder" von denZuschauern: Bis zu 13,1 Prozent der 14- bis 59-Jährigen ließen sichdie dritte und finale Staffel der Hit-Serie nicht entgehen. Auch dieKoch-Competition "Kitchen Impossible" sorgte 2017 für heiße Quotenund einen neuen Bestwert von 10,9 Prozent Marktanteil (14-59).Bei den vierstündigen Dokumentationen traf VOX vor allem mit"Diana - Die Tragödie einer Prinzessin" und "Die Kelly Family - DieGeschichte einer außergewöhnlichen Familie" den Geschmack derZuschauer: 11,4 bzw. 10,7 Prozent der 14- bis 59-Jährigen verfolgtendie Sendungen am Samstagabend.In der Access-Primetime erzielte VOX 2017 mit "Hot oder Schrott -Die Allestester" (bis zu 11,3%) und "Die Beet-Brüder" (bis zu 10,9%)neue Rekord-Marktanteile bei den 14- bis 59-Jährigen. Und auch "DerHundeprofi" mit Martin Rütter schnappte sich mit bis zu 10,6 ProzentMarktanteil starke Quoten. In der VOX-Daytime erreichten "4Hochzeiten und eine Traumreise" mit bis zu 14,5 und "Zwischen Tüllund Tränen" mit bis zu 12,5 Prozent Marktanteil neue Spitzenwerte beiden 14- bis 59-Jährigen. "Shopping Queen" mit Guido Maria Kretschmerholte mit bis zu 12,1 Prozent ebenfalls sehr gute Marktanteile indieser Zielgruppe.Besonders erfolgreich war n-tv 2017 einmal mehr mit seinenNachrichten und der umfangreichen Wirtschaftsberichterstattung amVormittag. Von Montag bis Freitag zwischen 6 und 12 Uhr hat n-tv mit2,2 Prozent seinen Marktanteil im Vergleich zum Vorjahr (1,9%)ausgebaut und platziert sich damit deutlich vor der Info-Konkurrenz(N24: 1,8% / ZDFinfo: 1,6% / Phoenix: 1,6%).Im nachrichtenintensiven Jahr 2017 überzeugte n-tv mit zahlreichenBreaking News, News Spezials und Live-Strecken sowie neuen Talks undaktuellen News Reportagen. Auf großes Interesse stieß n-tv zudem mitseinen umfassenden Sonderprogrammierungen rund um die Wahlen desJahres. So kamen die Doku-Reihe "Fokus Deutschland", die neueInterview-Reihe "Wieso Sie,...?" und die Reportage-Reihe "Nah dran!!"auf Marktanteile von im Schnitt bis zu 4,6 Prozent (MA 14-59: bis zu4,0%). Die meisten Zuschauer erreichte n-tv mit der Live-Übertragungder Pressekonferenz zum Anschlag auf den Mannschaftsbus von BorussiaDortmund am späten Abend des 11. April 2017. Durchschnittlich 690.000Zuschauer verfolgten die Pressekonferenz bei n-tv (MA: 4,6%).Ebenfalls sehr gefragt waren die News Spezials zum G20-Gipfel AnfangJuli. Im Schnitt schalteten auch hier bis zu 690.000 Zuschauer ein,um sich über die Lage in Hamburg zu informieren. Mit "KlamrothsKonter" ist es n-tv im Wahljahr 2017 gelungen, einen neuen, frischenTalk im Programm zu etablieren. Das Format mit Gastgeber LouisKlamroth erzielte Marktanteile von bis zu 1,5 Prozent. Bei den jungenMännern zwischen 14 und 29 Jahren waren es im Schnitt sogar bis zu5,2 Prozent. Der exklusive n-tv Jahresrückblick mit Linken-PolitikerGregor Gysi und Harald Schmidt lockte am 26. Dezember 2017 1,6Prozent des Gesamtpublikums vor den Bildschirm. Im Doku-Bereichsetzte n-tv 2017 vermehrt auf Eigen-, Auftrags- und Koproduktionen,wie mit der sechsteilige Reihe "Aufstand der Barbaren", "Giganten derGeschichte" oder den Current-Affairs-Dokus, wie "Terror gegenFrankreich" und erreichte damit Marktanteile von 4,7 Prozent imSchnitt (MA 14-59: bis zu 5,4%).NITRO verzeichnete 2017 das bislang erfolgreichste Jahr seitBestehen. Der Männersender konnte sich in allen Zielgruppen deutlichsteigern und Allzeit-Quoten-Rekorde erzielen: Der 10. Oktober 2017markierte mit 4,5 Prozent Marktanteil den erfolgreichsten Tag seitSenderbestehen bei den 14- bis 59-jährigen Männern. Mit bis zu 9,9Prozent Marktanteil in dieser Zielgruppe war die European QualifierPartie zwischen den Niederlanden und Schweden ausschlaggebend für denErfolg. Beim Gesamtpublikum war der 13. November 2017 mit 3,1 ProzentTagesmarktanteil und bis zu 3,15 Millionen Zuschauern ab 3 Jahre(2,31 Mio. im Schnitt) reichweitenstärkster Tag seit Senderstart.Auch dafür war die Live-Übertragung eines Fußballspielspielesverantwortlich. Und zwar das historische WM-Aus Italiens nach derQualifier-Playoff-Begegnung gegen Schweden mit bis zu 16,0 ProzentMarktanteil bei den 14- bis 59-jährigen Männern. Mit einemTagesmarktanteil von 3,5 Prozent bei den 14- bis 59-jährigenZuschauern war der 25. August 2017 wiederum stärkster Tag seitSenderbestehen. Zum Erfolg beigetragen haben hier dieTrue-Crime-Formate "Medical Detectives" (bis zu 6,3%) und "Anwälteder Toten" (bis zu 6,5%). Durchschnittlich erreichte NITRO im Jahr2017 einen Marktanteil von 2,4 Prozent in der Kernzielgruppe der 14-bis 59-jährigen Männer (2016: 1,9%).Bei RTLplus war die reichweitenstärkste Sendung des Jahres "ImNamen des Gesetzes" mit 0,47 Millionen Zuschauern und einemMarktanteil von 2,8 Prozent (28.11.2017). Der jüngste Sender derMediengruppe RTL steigerte 2017 in der Kernzielgruppe der Frauen40-64 Jahre seinen Marktanteil auf 1,5 Prozent. In dieser Zielgruppeerreichte RTLplus sogar bis zu 2,5 Prozent Tagesmarktanteil(17.12.2017).SUPER RTL erzielte 2017 einen durchschnittlichen Marktanteil von21,5 Prozent in der Zielgruppe der Drei- bis 13-Jährigen (6 bis 20.15Uhr). Der öffentlich-rechtliche Kinderkanal kam auf 19,2 Prozent,Nickelodeon erreichte 7,8 Prozent und der Disney Channel lag bei 9,1Prozent.In der Primetime konnte SUPER RTL am Freitagabend mit seinenFamily Cartoons gute Marktanteile bei den 14- bis 59-jährigenZuschauern für sich verbuchen. "Ich - Einfach Unverbesserlich" kamauf 6,0 Prozent, "Arthur und die Minimoys" erzielte 4,0 Prozent.Ebenfalls überzeugen konnte die große "Asterix"-Reihe, die amSamstagabend Marktanteile deutlich über Senderschnitt generierte."Asterix bei den Briten" kam auf 4,3 Prozent, "Asterix erobert Rom"lag bei 3,7 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen.In der Daytime startete SUPER RTL zahlreiche neue Formate, diesich in der Kinderzielgruppe auf Anhieb etablieren konnten: DieNeuauflage des Spielshow-Klassikers "Super Toy Club" kam amreichweitenstarken Vorabend auf 19,8 Prozent in der Zielgruppe derDrei- bis 13-Jährigen, die DreamWorks Serie "Trolljäger -Geschichtenaus Arcadia" lag auf dem gleichen Sendeplatz mit 18,8 Prozentebenfalls deutlich über Slotschnitt.RTL II festigte 2017 seine Position als Reality-Sender Nummereins. Insgesamt schließt RTL II das Jahr mit einem Marktanteil von5,3 Prozent (14-49) und 7,6 Prozent in der jungen Zielgruppe der14-29-Jährigen ab.Zu den beliebtesten RTL II-Programmen 2017 gehörte "CurvySupermodel". Die zweite Staffel erreichte im Sommer 2017 bis zu 6,7Prozent Marktanteil und 15,8 Prozent Marktanteil in der jungenZielgruppe (14-29). Mit dem Format setzte RTL II ein Zeichen gegenBodyshaming und machte sich stark für ein positives, realistischesFrauenbild. Einen großen Erfolg landete RTL II mit deraußergewöhnlichen Dating-Show "Naked Attraction". Das neue Formatentwickelte sich mit Top-Werten von 10,6 Prozent Marktanteil (14-49)und 15,7 Prozent Marktanteil (14-29) zum erfolgreichsten RTLII-Neustart seit August 2012. Auch online war "Naked Attraction" einErfolg. Die exklusiven Onlineinterviews mit den Kandidaten gehörtenzu den am häufigsten gesehenen Videos auf rtl2.de im Jahr 2017. Auchmit der neuen Show "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"landete RTL II einen großen Hit, der Spitzenwerte von 7,6 ProzentMarktanteil (14-49) und 18,2 Prozent Marktanteil in der jungenZielgruppe erreichte. "Love Island" war dazu sowohl digital als auchin den sozialen Medien ein voller Erfolg. Die offizielle "LoveIsland"-Smartphone-App mit ihren täglich neuen Inhalten wurde 265.000Mal heruntergeladen und verzeichnete insgesamt 20 MillionenInteraktionen. "Love Island"-Inhalte auf rtl2.de wurden knapp 5Millionen Mal aufgerufen. Bei TV NOW hatte "Love Island" rund 7,5Millionen Videoviews. Großes Interesse und Mitgefühl für die Lage derProtagonisten weckten die authentischen Sozialreportagen "ArmesDeutschland - Stempeln oder abrackern" (bis zu 12,3% MA bei den14-49; 14-29: 17,5% MA) und "Hartz & herzlich" (bis zu 14,4% MA beiden 14-49; 14-29: 19,4% MA) bei den RTL II-Zuschauern. Auch derErfolg der Vorabend-Soaps hielt 2017 an. "Berlin - Tag & Nacht"erreichte Bestwerte von 28,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppeder 14-29 (13,1% bei 14-49), "Köln 50667" erzielte bis zu 27,3Prozent Marktanteil bei den 14- bis 29-Jährigen und 12,8 Prozent beiden 14- bis 49-Jährigen.Digitales Powerhouse: Neue Bestwerte für Digital-Performance beiVideoabrufen und Reichweiten- 1,59 Milliarden Videoabrufe 2017 (+32%, 2016: 1,20 Mrd.)- 34,90 Millionen Unique User Mediengruppe RTL Deutschland- 22,30 Millionen Unique User Informationsangebote derMediengruppe RTL- 45,52 Millionen Unique User Ad Alliance (IP Deutschland und G+Je|MS)- 31 Millionen Facebook Fans- 12,76 Millionen Unique User für n-tv- 11,45 Millionen Unique User für wetter.de- 4,48 Millionen Unique User für TV NOWIm Mai startete Jan Wachtel als Chief Digital Content Officer derMediengruppe RTL Deutschland und Geschäftsführer von RTL interactive.Die Mediengruppe RTL kann sich zum Jahreswechsel über das Erreichenzahlreicher neuer Bestwerte in 2017 freuen: 1,59 MilliardenVideoabrufe professionell produzierter Inhalte bedeuten für dieMediengruppe RTL Deutschland einen neuen digitalen Videobestwert(+32%, 2016: 1,20 Mrd.). Bis zu 34,90 Millionen Unique User im Monatfür die Digital-Angebote bedeuten ebenfalls einen neuen Rekord. Auchin puncto Social Media sorgten die Inhalte der Mediengruppe RTLwieder für hohen Mitteilungsstoff unter den Fans: 2017 knackten dieSender-, Format- und Digitalsites bei Facebook erstmals die30-Millionen-Fanmarke und erreichen aktuell mit über 31 MillionenFans einen neuen Höchstwert - kein anderes Medienunternehmen inDeutschland verfügt über so viele Fans. Seit August 2017 werden diedigitalen Reichweiten von IP Deutschland, G+J e|MS, smartclip undLigatus unter der Bezeichnung Ad Alliance ausgewiesen. Mit 45,52Millionen Unique User liegt Ad Alliance auf Platz zwei imVermarkterranking der AGOF.Erfolgreichstes Angebot der Mediengruppe RTL war 2017 einmal mehrmit bis zu 12,76 Millionen Unique User die von n-tv produziertendigitalen News-Angebote. Zudem hat der Nachrichtenanbieter derMediengruppe RTL seine erfolgreiche Multiplattform-Strategiekonsequent fortgesetzt. Beim Start von "Notifications", Amazons neuemPush-Dienst für Alexa, war n-tv der erste deutsche Newspartner. SeitAnfang August ist n-tv zudem bei Google Home mit einem Newsangebotvertreten. Insgesamt erreichten die Informationsangebote derMediengruppe RTL (n-tv.de, RTL NEXT, VIP.de und wetter.de) bis zu22,30 Millionen Unique User pro Monat*. Einen neuenReichweitenbestwert erzielte das Vertical wetter.de mit 11,45Millionen Unique User. Erfolgreichste TV-Site im deutschen Internetwar erneut RTL.de mit bis zu 9,34 Millionen Unique User pro Monat.4,48 Millionen Unique User im November 2017 bedeuteten auch für dasStreamingangebot TV NOW einen neuen Rekordwert. Das Starnews-AngebotVIP.de erreichte mit 3,41 Millionen Unique User im November 2017ebenso ein neues Alltime-High. Auch die weiteren Zielgruppen-Siteswie kochbar.de (neuer Rekordwert im Dezember mit über 7 Mio. Quellen: AGF, GfK, DAP TV Scope 5.1; 29.-31.12.2017 vorl.Gewichtet / Stand: 31.12.2017. Bis zu = Höchster Durchschnittswerteiner Sendung. AGOF digital facts, Fanpage Karma; *22,30 Mio. UU istder Höchstwert aus August 2017, **Steigerung der Netto-Reichweite beiden Verticals Jan-Nov 17 vs. Jan-Nov 16