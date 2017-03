Unterföhring (ots) -Extremsportler siegt über Musical-Superstar: Im Länderduell Irlandgegen Deutschland gewinnt Joey Kelly nach einer Aufholjagd gegenAlexander Klaws bei "Schlag den Star" live auf ProSieben 100.000Euro. Starke 14,7 Prozent der 14- bis 49-Jährigen sehen amSamstagabend den 73:47-Sieg von Joey Kelly. Im 15. und letzten Spiel"Becher hüpfen" sichert sich Kelly die entscheidenden Punkte desAbends.Joey Kelly nach seinem Sieg: "Ich war am Anfang verzweifelt. Ichhabe die ersten Spiele total versemmelt. Alex hatte einen Lauf ohneEnde. Er ist ein super fairer Sportsmann. Total sympathisch undmegasportlich. Ich habe einfach nur sau viel Glück gehabt und es istzum Schluss noch aufgegangen." Verlierer Alexander Klaws nimmt essportlich: "Das war ein unfassbar spannender Abend. Joey war genauder Gegner, den ich mir erhofft hatte: Ein harter Brocken, vor allemmit dem Comeback. Das Glück war heute nicht auf meiner Seite, aberdarum geht's bei 'Schlag den Star': im richtigen Augenblick aucheinen Tick Glück zu haben. Ich habe alles gegeben."Joey Kelly vs. Alexander Klaws - das Spiele-Protokoll:Spiel 1. "Bankhüpfen": Wer zeigt seinem Gegner schon beimEinstiegsspiel, wer die beste Kondition hat? Klaws holt sich denersten Punkt des Abends.Spiel 2. "Tennis": Alexander Klaws besiegt Joey Kelly bei diesemklassischen Ballspiel. Neuer Punktestand: 3:0 für Klaws.Spiel 3. "Wer ist das?": Klaws beweist, dass er die Gesichterprominenter Personen am besten kennt und baut seinen Punktestand aus.Spiel 4: "Tchoukball": Alexander Klaws überzeugt durch seine Wurf-und Fangkünste. Es steht 10:0 für Klaws.Spiel 5. "Stapler-Puzzle": Wer schafft es am schnellsten einsechsteiliges XL-Puzzle mit dem Stapler zusammenzubauen? Joey Kellygewinnt sein erstes Spiel des Abends. 10:5.Spiel 6. "Hindernisrennen": Kelly verletzt sich im Parcours amKnie. Für ihn ist das Spiel auf Anraten des Arztes vorzeitig beendet.Die Punkte gehen damit an Alexander Klaws.Spiel 7. "Blamieren oder Kassieren": Klaws überzeugt beimKultspiel und schnappt sich sieben weitere Punkte. Spielstand: 23:5.Spiel 8. "Drehrohr": Joey Kelly hat den Dreh raus und holt sichwichtige acht Punkte. Zwischenstand: 23:13.Spiel 9. "Augen zählen": Wer hat den schnelleren Überblick undzählt die Augen aller gefallenen Würfel zusammen? Kelly besitztArgusaugen und siegt.Spiel 10. "Schnibbeln": Klaws versenkt die Bierdeckel besser imEimer. Er führt mit 33:22.Spiel 11. "Wo liegt was?": Hier hagelt es Punkte - vorausgesetztman hat im Erdkunde-Unterricht gut aufgepasst. Joey Kelly erspieltsich elf Punkte hinzu.Spiel 12. "Crazy Carts": Knappes Rennen - Kelly fährt mit seinemCart zwölf Punkte ein und geht erstmals in Führung: 33:45.Spiel 13. "Pit-Pat": Beim Minigolf mit Billard-Queue locht JoeyKelly besser ein und entscheidet das Spiel für sich. Es steht 33:58für Kelly.Spiel 14. "Sachen merken": Matchballspiel für Joey Kelly. Wer sichacht Motive am schnellsten merken und fehlerfrei aufsagen kann,entscheidet das vorletzte Spiel für sich. Alexander Klaws wehrt denMatchball ab und kassiert 14 Punkte.Spiel 15. "Becher hüpfen": Wer lässt einen umgestülpten Becher alsErster in einen offenen Becher hüpfen? Joey Kelly gewinnt beim erstenVersuch das entscheidende letzte Spiel und damit den Abend.Bilder aus der Show stehen aufhttp://presse.prosieben.de/schlagdenstar zum Download bereit.Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertesFernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope /ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 12.03.2017(vorläufig gewichtet: 11.03.2017)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell