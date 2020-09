Starkes Dividendenwachstum voraus: Hier könnte die Dividende von Innovative Industrial Properties in 5 Jahren stehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Innovative Industrial Properties":

Die Aktie von Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) ist definitiv eine bemerkenswerte, junge und dynamische Dividendenwachstumsgeschichte. Erst kürzlich verkündete das Management des Cannabis-REITs einen weiteren Sprung der eigenen Dividende. Statt zuvor 1,06 US-Dollar werden ab jetzt 1,17 US-Dollar pro Vierteljahr ausgezahlt. Das entspricht einem Wachstum von ca. 10,3 %.

Gemessen an einem derzeitigen Kursniveau von 123,36 US-Dollar (25.09.2020, maßgeblich für alle Kurse) läge die momentane Dividendenrendite bei 3,79 %. Foolishe Investoren, die die Anteilsscheine kennen, wissen jedoch: Auch das dürfte bloß eine Zwischenetappe sein.

Aber wo wird die Dividende von Innovative Industrial Properties wohl in fünf Jahren stehen? Eine spannende Frage, der wir im Folgenden näherungsweise auf den Grund gehen wollen.

Das Dividendenwachstum im Blick!

Keine Frage: Das Dividendenwachstum seit dem Börsengang ist definitiv bemerkenswert. In etwas mehr als drei Jahren steigerte Innovative Industrial Properties die eigene Dividende pro Vierteljahr von 0,15 US-Dollar auf das derzeitige Niveau. Das entspricht inzwischen mehr als einer Ver-7-fachung oder einem starken Dividendenwachstum im sogar hohen zweistelligen Prozentbereich.

Das Dividendenwachstum von Innovative Industrial Properties ist jedoch auf zwei Faktoren zurückzuführen, die zumindest die Stärke erklären: Zum einen die niedrige Ausgangslage. Eine initiale Dividende von 0,15 US-Dollar ist schließlich zunächst vergleichsweise wenig. Zum anderen, und das ist viel wichtiger: Das starke Wachstum von zuletzt über 100 % im Jahresvergleich auf Basis der Funds from Operations. Auch hier spielt das junge, wachstumsstarke Geschäftsmodell als Cannabis-REIT zwar eine prägende Rolle. Trotzdem dürfte ein hohes zweistelliges Wachstum auf Basis der Funds from Operations vermutlich weiter anhalten.

Wenn wir die letzten vier Quartale und ihre Dividendenerhöhungen im Rückblick betrachten, so hat Innovative Industrial Properties die eigene Dividende von 0,78 US-Dollar auf das derzeitige Niveau erhöht. Das entspricht immer noch einem Dividendenwachstum von ziemlich genau 50 % im Jahresvergleich. Trotzdem zeigt sich: Das Ausschüttungswachstum scheint sich etwas zu verlangsamen.

Innovative Industrial Properties: Dividende in 5 Jahren

Wenn wir alle diese Erkenntnisse und vor allem ein etwas langsameres Dividendenwachstum über einen längeren Zeitraum berücksichtigen, so sollten wir jetzt natürlich etwas vorsichtiger und defensiver kalkulieren. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass auch in Anbetracht des starken operativen Wachstums durchschnittlich noch ein Dividendenwachstum von 20 % pro Jahr möglich sein könnte. Wie gesagt: Zuletzt sind es 50 % im Jahresvergleich gewesen.

Unter dieser Prämisse würde sich die ausgeschüttete Dividendensumme je Aktie und Vierteljahr in den nächsten fünf Jahren auf ca. 2,90 US-Dollar erhöhen. Das entspräche bei einem derzeitigen Aktienkurs einer Dividendenrendite von ca. 9,40 %. Damit könnte die Dividendenrendite sogar an der Schwelle der Zweistelligkeit kratzen.

Wie gesagt: Grundsätzlich unterliegt ein solcher Blick in die Zukunft einer gewissen Unsicherheit. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der nächsten fünf Jahre betrifft schließlich einem Zeitraum, der länger als die bisherige Börsengeschichte ist. Trotzdem könnte sich hier ein spannender, wachsender REIT offenbaren, der durch sein Wachstum auch weiteres Kurspotenzial besitzen könnte.

Spannend, wie es weitergeht!

Innovative Industrial Properties wächst und wächst und wächst jetzt jedenfalls. Das hat historisch gesehen bereits zu starken Dividendenerhöhungen geführt. Die Fortsetzung des Wachstumskurses dürfte künftige Erhöhungen der Dividenden wahrscheinlich werden lassen. Aber auch eine Verlangsamung des Wachstums, da Innovative Industrial Properties stets größer wird.

Trotzdem: Selbst wenn wir ein Dividendenwachstum von ca. 20 % pro Jahr annehmen, könnten die nächsten fünf Jahre ein Zeitraum werden, in der die Dividendenrendite fast zweistellig werden könnte. Das offenbart eine spannende, wachsende Dynamik.

