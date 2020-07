Unterföhring (ots) - Sensationeller Start für die finalen Folgen von "Criminal Minds" mit 12,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - Jahresbestwert! Im Anschluss erreichte "FBI: Special Crime" hervorragende 10,4 Prozent Marktanteil. SAT.1 erzielte am Crime-Donnerstag einen sehr guten Tagesmarktanteil von 9,8 Prozent.15 Staffeln, 324 Episoden, 13.608 produzierte Stunden, 86 Regisseure, 49 Autoren, 23 nationale und internationale Preise, zwei Serien-Spin-Offs und in 16 Sprachen übersetzt - "Criminal Minds" gehört zu den erfolgreichsten Crime-Serien der Welt.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 31.07.2020 (vorläufig gewichtet: 30.07.2020)ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Communications & PR News, Sports, Factual & Fiction Christiane Maske / Stella Losacker Tel. +49 (89) 9507-1167 / -1168 Christiane.Maske@Prosiebensat1.com / Stella.Losacker@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Alwine März Tel. +49 89 9507-1141 Alwine.Maerz@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6708/4666800 OTS: SAT.1Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell