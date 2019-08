Unterföhring (ots) -Der große Bruder bleibt weiter stark: "Promi Big Brother"begeistert am Dienstagabend sehr starke 15,4 Prozent der 14- bis49-jährigen Zuschauer mit den neuesten Geschichten von Deutschlandsprominentestem Campingplatz. Damit dominiert SAT.1 denLate-Prime-Slot. Im Anschluss erzielt "Promi Big Brother - Die LateNight Show" auf sixx gute 4,3 Prozent Marktanteil (14-49 J.) in derNacht. Das passierte in der Live-ShowMiese Stimmung auf dem Campingplatz: Eva Benetatou hat Stress mitYouTuber Chris, Ginger und Zlatko sind genervt von Joey, und dasZeltlager ist sauer auf Jürgen. Im Match "Wohnwagen-Tetris" möchtendie Zeltlager-Damen beweisen, dass Einparken nicht nur Männersacheist - und scheitern. Die Herren müssen ihrerseits den Einkaufsdienstim Markt verrichten und schicken Zlatko zum Shoppen. Big Brotherstellt alles auf den Kopf: Die Bewohner des Zeltlagers dürfenbestimmen, welcher Luxus-Promi zu ihnen ziehen muss und entscheidensich - zu Janines Entsetzen - für "Love Island"-Frauenschwarm Tobi.Lange muss diese jedoch nicht auf ihren Flirtpartner verzichten: DieZuschauer wählen den 26-Jährigen sofort wieder zurück an JaninesSeite.Aktuelle Bewohner im Luxuscamp: Joey Heindle, Janine Pink,Theresia, Tobi WegenerAktuelle Bewohner im Zeltlager: Chris, Eva Benetatou, GingerCostello Wollersheim, Almklausi, Sylvia Leifheit, Jürgen Trovato,Zlatko, Lilo von KiesenwetterAktuelle News, Interviews, Fotomaterial und alles rund um "PromiBig Brother" finden Sie auf unserer Presseseite unterhttp://presse.sat1.de/promibigbrother."Promi Big Brother" - von Freitag, 9. August bis Freitag, 23. August- täglich, 22:15 Uhr und freitags, 20:15 Uhr, live in SAT.1 und aufJoyn- täglich, nach der SAT.1-Show "Promi Big Brother - Die Late NightShow", live auf sixx und auf JoynHashtag zur Show: #PromiBBBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:14.08.2019 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell