Starker Zuwachs: Mehr als 16 Millionen Deutsche haben eine Zahnzusatzversicherung (FOTO)

Berlin (ots) -Die Zahl der privaten Zahnzusatzversicherungen ist im Jahr 2018deutlich gewachsen. Nach den vorläufigen Geschäftszahlen der PrivatenKrankenversicherung (PKV) nahm sie um etwa 343.000 Versicherungenoder plus 2,2 Prozent zu. Erstmals haben nun mehr als 16 MillionenDeutsche eine private Zahnzusatzversicherung.Die Unternehmen der Privaten Krankenversicherung bietenZahnzusatzversicherungen sowohl auf individueller Grundlage als auchüber Gruppentarife im Rahmen der betrieblichen Krankenversicherungan. Allein im vergangenen Jahrzehnt ist die Gesamtzahl all dieserVersicherungen um etwa fünf Millionen oder 37 Prozent angestiegen(von 11,77 Mio. im Jahr 2008)."Der Trend zu mehr privater Vorsorge ist ungebrochen", weißFlorian Reuther, Direktor des Verbands der PrivatenKrankenversicherung. "Es wäre daher gut, wenn der Gesetzgeber diesteuerlichen Nachteile bei betrieblichen Krankenversicherungenbeseitigt, damit noch mehr Bürgerinnen und Bürger ihre Zähne für denErnstfall gut absichern können."Seit 2013 wertet das Bundesfinanzministerium über den Arbeitgebergewährten Kranken- und Pflegeversicherungsschutz als Barlohn; dieBeiträge müssen seitdem mit der Lohnabrechnung voll versteuertwerden.Schutz vor hohem EigenanteilZahntarife sind die populärsten privaten Zusatzversicherungen. Mitihnen können gesetzlich Versicherte die begrenzten Leistungen derGesetzlichen Krankenversicherung insbesondere beim Zahnersatzaufstocken. Sie erhalten - nach Vorleistung der gesetzlichen Kasse -je nach Tarif z.B. einen prozentualen Zuschuss zur Rechnung oder zuden verbleibenden Kosten.Ohne Zusatzabsicherung müssen gesetzlich Versicherte selbst beider einfachsten Zahnersatz-Variante bis zu 50 Prozent der Kostenselbst tragen. Bei einer höherwertigen Versorgung steigt derEigenanteil noch weiter an. Darüber hinaus können privateZusatzversicherungen weitere Leistungen mit abdecken, die dieGesetzliche Krankenversicherung in der Regel nicht übernimmt - zumBeispiel im Bereich der Kieferorthopädie für Erwachsene.