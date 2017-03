Starker VOX-Nachmittag punktet mit neuen Quoten-Rekorden

Köln (ots) - Das Nachmittagsprogramm bei VOX bleibt weiter aufErfolgskurs - und erreichte am gestrigen Donnerstag (02.03.) zum Teilsogar neue Quoten-Bestwerte seit Sendestart. Nachdem sich "4Hochzeiten und eine Traumreise" um 16 Uhr bereits mit 10,5 ProzentMarktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen die Marktführerschaft in derZielgruppe holte, setzte um 17 Uhr schließlich "Zwischen Tüll undTränen" die Rekordjagd der vergangenen Wochen fort: Mit 11,8 ProzentMarktanteil (14 bis 59 Jahre) erreichte die Doku-Soap einen neuenQuoten-Rekord und ebenfalls die Marktführerschaft. Und auch "Hautnah:Die Tierklinik" um 18 Uhr erzielte einen neuen Bestwert seitSendestart: 8,8 Prozent der 14- bis 59-Jährigen ließen sich dieTierärzte-Doku nicht entgehen.Insgesamt erreichte VOX einen sehr guten Tages-Marktanteil von 7,7Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen.Wer die beliebten VOX-Nachmittagsprogramme im TV verpasst hat,kann die Sendungen noch 30 Tage nach Ausstrahlung bei TVNOW.deabrufen.Quelle: AGF/GfK/DAP TV Scope/MG RTL D Forschung undMärkte/vorläufig gewichtet/Stand: 03.03.2017Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationMagnus EnzmannTelefon: 0221/456 74407Bei Fotowünschen:VOX BildredaktionMartina ObermannTelefon: 0221/456 74273Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell