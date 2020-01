Starker Start ins neue Jahr: Sberbank Direct erreicht Kreditvolumen von EUR 200 Millionen / Der erfolgreiche Ratenkredit mit längerer Laufzeit und höherem Kreditbetrag überzeugt Tausende Neukunden (FOTO)

Wien/Frankfurt (ots) - Sberbank Direct erreichte zu Jahresbeginn 2020 einKreditvolumen von EUR 200 Millionen.Der erst 2018 in Deutschland eingeführte Sofortkredit findet sich inKreditvergleichsportalen fast immer unter den günstigsten Angeboten. Der Kreditüberzeugt durch seine Einfachheit und eine besonders schnelle Abwicklung.Antrag, Identifizierung und Hochladen der Unterlagen erfolgen unkompliziertonline und ermöglichen eine Kreditentscheidung binnen Minuten sowie eineÜberweisung des gewünschten Betrags innerhalb von 24 Stunden."Um in einem hochkompetitiven Markt wie Deutschland mit über 25Direkt-Kreditangeboten fast aller großen europäischen Banken erfolgreich zusein, müssen die Produkte überzeugen, indem sie unmittelbar auf die Bedürfnisseder Menschen eingehen und einfach und auch transparent sind. Dies ist uns mitdem Sberbank Direct Sofortkredit mit jetzt längerer Laufzeit von bis zu zehnJahren und höheren Kreditbeträgen von bis zu EUR 60.000,00 offensichtlichgelungen. Dieser Erfolg spornt uns an, unser bestehendes Angebot stetig zuverbessern und unsere Produktpalette in Deutschland künftig weiter auszubauen",sagt Sonja Sarközi, CEO der Sberbank Europe.Über Sberbank DirectIm Jahr 2014 stieg Sberbank Europe in das Privatkundengeschäft in Deutschlandein. Binnen vier Jahren konnte sich Sberbank Direct, die deutscheZweigniederlassung der Sberbank Europe mit Sitz in Frankfurt, mit ihrenattraktiven Sparprodukten in einem umkämpften und dynamischen Markt alserfolgreiche Direktbank etablieren.Als Direktbank fokussiert sich die Sberbank Direct auf reineOnline-Vertriebskanäle und bietet neben attraktiv verzinsten Tages- undFestgeldangeboten seit Mitte 2018 auch Ratenkredite an. Die Sberbank Directerfüllt die höchsten Anforderungen an Datensicherheit sowie Datenschutz undgehört zu den Pionieren bei der Umsetzung von Video-Identifizierung, die esKunden ermöglicht, ihre Identität rasch, sicher und bequem während desEinstiegsprozesses nachzuweisen.Mehr zum aktuellen Angebot der Sberbank Direct erfahren Sie unter:www.sberbankdirect.deÜber Sberbank Europe GroupSberbank Europe (Sberbank Europe AG) mit Sitz in Wien ist eine Bankengruppe,deren 100% Eigentümerin Sberbank of Russia, die größte Bank in Russland, ist.Sberbank Europe AG ist in acht Ländern Zentral- und Osteuropas tätig:Österreich, Bosnien und Herzegowina (Sarajevo und Banja Luka), Kroatien,Tschechien, Ungarn, Slowenien, Serbien, und Deutschland. Sberbank Europe betreutinsgesamt 713.000 Kunden, betreibt 188 Filialen und hat 4.007 Mitarbeiter. DieBilanzsumme der Sberbank Europe beträgt EUR 11,7 Mrd. (zum 31.12.2018). Website:www.sberbank.atPressekontakt:Nikolay Evstratov, MAMarketing & Communications ExpertSberbank Europe AGTel.: +43 1 22732 1301Mobil: +43 664 8891 3699communications@sberbank.atWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/136104/4492495OTS: Sberbank Europe AG Zweigniederlassung DeutschlandOriginal-Content von: Sberbank Europe AG Zweigniederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuell