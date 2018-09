Unterföhring (ots) - SAT.1 hat gut lachen: Bülent Ceylans neueneue Comedy-Game-Show "Game of Games" startet mit sehr guten 10,7Prozent Marktanteil (Zuschauer 14-49 Jahre). Die nachfolgendenComedy-Formate machen den erfolgreichen Fun-Freitag-Auftakt perfekt:"Genial daneben" überzeugt mit 10,8 Prozent Marktanteil, "Mord mitAnsage" mit 10,5 Prozent und "Richtig witzig" punktet zum Abschlussmit 10,9 Prozent am späten Abend.Der SAT.1-Fun-Freitag mit "Game of Games" (20:15 Uhr), "Genialdaneben" (21:45 Uhr), "Mord mit Ansage" (22:45 Uhr) und "Richtigwitzig" (23:45 Uhr)Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 15.09.2018 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank Wolkenhauer, Petra Dandl, Michael BennTel. +49 [89] 9507-1158, -1169, -1188Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comPetra.Dandl@ProSiebenSat1.comMichael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell