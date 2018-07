Unterföhring (ots) -Hervorragender Auftakt der ProSieben-Sommerspiele: Starke 15,5Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer sehen, wie Rockmusiker GilOfarim bei "Schlag den Star" Popsänger Pietro Lombardi mit 27:9Punkten problemlos abhängt. Damit gewinnt ProSieben die Prime Time amDonnerstag.Im Anschluss kehrte das ProSieben-Magazin "red." mit VivianeGeppert mit glänzenden 12,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis49-jährigen Zuschauern aus der Sommerpause zurück. ProSieben freutsich über einen ausgezeichneten Tagesmarktanteil von 11,6 Prozent (Z.14-49 J.).Gil Ofarim bleibt nach dem Triumph über seinen Herausforderer bei"Schlag den Star" bescheiden: "Es war eine tolle Show, Megastimmungim Publikum! Für meine Leistung im Karussell-Ball schäme ich michsehr, denn ich habe früher leidenschaftlich gerne Basketballgespielt. Aber egal - Ende gut, alles gut!"Gil Ofarim vs. Pietro Lombardi - das Spieleprotokoll:Spiel 1: "Schrauben". Gil hat den richtigen Dreh raus und entferntsouverän alle Schrauben aus dem Brett. Während Pietro noch mitSchraube vier von sieben zu kämpfen hat, holt sich Gil den erstenPunkt des Abends - 1:0 für Gil.Spiel 2: "Tchoukball". Wer schafft es, aus größerer Entfernung einenBall auf ein senkrecht aufgestelltes Trampolinnetz zu werfen und nachdem Rebound wieder aufzufangen? Während Pietro die 15 Meter-Markelocker knackt, verschießt Gil nach zehn Fehlversuchen denentscheidenden Wurf. Es steht 2:1 für Pietro.Spiel 3: Beim Erraten von "Tierstimmen" folgt Pietro komplett derfalschen Fährte. Er hält nicht nur ein Meerschweinchen für einenDelfin, sondern verschenkt auch den entscheidenden Punkt, indem erdie korrekte Antwort "Pfau" zu spät nennt. Pietro freut sichtrotzdem: "Krass, dass es richtig war, ich bin grade selber einbisschen geschockt." Spielstand: 4:2 für Gil.Spiel 4: Gil beweist Nerven und ein ruhiges Händchen - über zweibewegliche Metallstäbe lässt er "die Kugel" in die Mulden mit denhöchsten Punkten rollen. Er gewinnt das Spiel - 8:2 für Gil.Spiel 5: Ähnlich wie ein Kettcar aus Holz sieht das "RowCart" aus -durch einen Seilzugmechanismus wird es in Bewegung gesetzt, gelenktwird mit den Füßen. Wer nacheinander die schnellsten Runden fährt,gewinnt das Spiel. Da Pietro damit zu kämpfen hat, die richtigeFahrtechnik zu finden, ist Gils Zeit für ihn uneinholbar. Pietroverliert das Spiel 0:2. Neuer Spielstand: 13:2 für Gil.Spiel 6: Zurück ins Kinderzimmer. Pietro und Gil müssen beim"Nachbauen" Figuren aus bunten Spielsteinen zusammensetzen. Gilerinnert sich besser an die Vorlagen und gewinnt das Spiel mit einemPunkt Vorsprung. Es steht 19:2 für Gil.Spiel 7: Das erste Matchball-Spiel des Abends für Gil Ofarim heißt"Karussell-Ball" - doch Pietro erweist sich als schwindelfrei undtreffsicher. Er entscheidet drei Durchgänge für sich und erkämpftsich sieben Punkte. 19:9 für Gil.Spiel 8: Beim "Hürdenlauf" beweist Gil, dass sich Vollblut-Rockergrazil bewegen können - im zweiten Matchball-Spiel bei "Schlag denStar" überquert er die Hindernisse als Erster viermal fehlerfrei.Damit macht er den Sack zu und gewinnt "Schlag den Star" mit 27:9Punkten.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 27.07.2018 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentCarina CastrovillariTel. +49 [89] 9507-1108Carina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell