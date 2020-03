Unterföhring (ots) -Erfolgreiche Sondersendung: Das "ProSieben Spezial: Coronavirus inDeutschland" punktet am Montag zur Prime Time mit sehr guten 12,7Prozent Marktanteil (E 14-49 J.). Bei den jungen Zuschauern (E 14-39J.) verfolgten hervorragende 16,7 Prozent den tagesaktuellenÜberblick über die Ausbreitung des Virus in Deutschland. Moderiertwurde die 15-minütige Sondersendung von Stefan Gödde.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 3.3.2020 (vorläufig gewichtet: 2.3.2020)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual & SportsEva GradlTel. +49 89 9507-1127Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/25171/4535896OTS: ProSiebenOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell