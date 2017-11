Starker Saisonabschluss: Ott Tänak fährt bei der Rallye Australien im Ford Fiesta WRC von M-Sport auf Platz zwei (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Köln / Coffs Harbour (AUS) (ots) -- Nach dem vorzeitigen Gewinn beider Weltmeistertitel kröntM-Sport das erfolgreiche Jahr beim Finale in Australien miteinem weiteren Top-Resultat- Ott Tänak/Martin Järveoja feiern im Ford Fiesta WRC weiterenPodestplatz und erobern den dritten Platz in derWM-Gesamtwertung- Mit dem rund 380 PS starken Turbo-Allradler von Ford fuhr derbritische Traditionsrennstall bei allen 13 WM-Läufen aufs PodiumBei der Rallye Australien, letzter Lauf zur FIARallye-Weltmeisterschaft 2017, fuhren Ott Tänak und Beifahrer MartinJärveoja im Ford Fiesta WRC von M-Sport auf Platz zwei. Damitschaffte es bei allen 13 WM-Läufen mindestens einer derTurbo-Allradler, die vom 1,6 Liter großen und gut 380 PS starken FordEcoBoost-Turbobenziner angetrieben werden, den Sprung auf das Podium.Für das Team M-Sport ist dieser erneute Erfolg der perfekteSchlusspunkt in seiner bislang erfolgreichsten Saison. Vor zweiWochen hatten sich Sébastien Ogier/Julien Ingrassia im Ford FiestaWRC bereits vorzeitig bei der Rallye Großbritannien ihren fünftenWM-Titel in Folge gesichert. Gleichzeitig darf sich M-Sport über denWM-Pokal in der Herstellerwertung freuen. Doch damit nicht genug: Aufdas Konto der in der britischen Grafschaft Cumbria beheimatetenTraditionsmannschaft gehen zudem die meisten Siege sowie die meistenPodiumsplatzierungen.Bei der Rallye Australien stellte sich das Team dem wohlanspruchsvollsten Lauf der Saison. Dennoch schafften alle drei derauf dem in Köln gebauten Kleinwagen Ford Fiesta* basierenden WorldRally Cars den Sprung in die Top-Fünf. In der Gesamtwertung derRallye-WM belegten die drei Fahrerpaarungen von M-Sport dank konstantstarker Leistungen ebenfalls starke Platzierungen."Das gesamte Team hat in dieser Saison einen unglaublich tollenJob gemacht und ich freue mich sehr, dass wir beim Finale mit einemweiteren Spitzenresultat auftrumpfen konnten", betont TeamchefMalcolm Wilson. "Wir wussten bereits im Vorfeld, dass uns bei derRallye Australien vermutlich der schwierigste Lauf des gesamtenJahres erwarten würde. Dass am Ende alle drei Autos unter den erstenFünf gelandet sind, ist fantastisch. Die Plätze eins, drei und fünfin der Gesamtwertung der Fahrer-WM spiegeln die hervorragendeKonstanz und Leistung unserer gesamten Mannschaft wider. Es ist unsgelungen, mit dem Ford Fiesta WRC ein Auto auf die Räder zu stellen,das auf jedem Untergrund und bei allen Bedingungen konkurrenzfähigist. Jedes einzelne Teammitglied ist stets mit vollem Einsatz undHerzblut bei der Sache - das war der Schlüssel zum Erfolg. Diesegroße Leidenschaft zeichnet M-Sport aus, und darauf bin ich sehrstolz. Ott Tänak und Martin Järveoja haben bei der Rallye Australienmit ihrem zweiten Platz die Erfolgsserie vom M-Sport perfekt gemacht:13 Podiumsplatzierungen bei 13 WM-Läufen. Natürlich fällt derAbschied von Ott und Martin schwer, aber ich möchte mich bei beidenfür all das bedanken, was sie in diesem Jahr für das Team geleistethaben. Sie waren ein wesentlicher Faktor für unseren Erfolg und wiralle wünschen ihnen alles Gute für das neue Abenteuer in derkommenden Saison."Ott Tänak / Martin Järveoja (Ford Fiesta WRC, Startnummer 2),Platz 2Mit ihrem siebten Podestplatz des Jahres schlossen Ott Tänak undMartin Järveoja ihre bisher beste Saison ab. Weil sie als eine derersten Crews auf die Strecke mussten, konnten sie ihr Potenzial zuBeginn der Australien-Rallye noch nicht aufzeigen. Im Laufe desWochenendes kamen sie dann immer besser in Fahrt und sicherten sichmit drei WP-Bestzeiten Gesamtrang zwei."Es war uns wichtig, die Saison und unsere Zeit mit derM-Sport-Familie erfolgreich abzuschließen", erklärt Ott Tänak. "AmFreitag fanden wir keine gute Pace und der Verlust des hinterenDiffusors störte die Fahrzeugbalance. Später stimmte unser Tempo undwir schafften es aufs Podium. Dass dies unser letzter Auftritt mitMalcolm Wilson und dem M-Sport-Team war, kam mir erst auf der letztenVerbindungsetappe in den Sinn, als mein Beifahrer Martin ein paarAbschiedssongs abspielte. Wir haben viel zusammen erlebt und es istnie einfach, deine Familie zu verlassen."Saisonstatistik: 2 Laufsiege, 7 Podestplätze, 30 WP-Bestzeiten,WM-Position 3Sébastien Ogier / Julien Ingrassia (Ford Fiesta WRC, Startnummer1), Platz 4Nachdem Sébastien Ogier und Julien Ingrassia sich bereits in Walesihre fünfte WM-Krone gesichert hatten, wollten sie in Australien ohneDruck auf Sieg fahren. Doch sowohl der Nachteil der erstenStartposition als auch ein elektrisches Problem in derGetriebesteuerung bremsten die Champions ein. Folglich verlegten siesich in Down Under auf jene Taktik, die ihnen bei ähnlichenWidrigkeiten schon manch wichtigen WM-Punkt gerettet hatte: Ogier undIngrassia konzentrierten sich voll auf die Sicherung der Position,die unter diesen Umständen das Maximum darstellte: Rang vier. MitBestzeit in der abschließenden Power Stage schlossen sie die Saisonstandesgemäß ab."Ehrlich gesagt war die Power Stage die einzige Wertungsprüfungdieser Rallye, auf der für uns alles glatt lief", bekennt SébastienOgier. "Die Technikprobleme und die frühe Startposition auf derersten Etappe machten uns ziemlich zu schaffen. Platz vier ist amEnde sogar mehr, als wir unter diesen Umständen erwartet hatten. Aberunabhängig von dieser Rallye haben wir eine fantastische Saisonerlebt. Ein riesiges Dankeschön geht an Malcolm Wilson und dasgesamte Team."Saisonstatistik: 2 Laufsiege, 9 Podestplätze, 22 WP-Bestzeiten,WM-Position 1Elfyn Evans / Daniel Barritt (Ford Fiesta WRC, Startnummer 3),Platz 5Dass sie bei trockener Witterung auf den sandigen WP-Strecken zukämpfen hätten, war Elfyn Evans und Daniel Barritt im Vorfeld klar.Nach zwei sonnigen Tagen schlug ihre Stunde dann auf den letztenPrüfungen im strömenden Regen. Evans' Endspurt gipfelte in derBestzeit auf WP 17 "Pilbara Reverse" und seinem bisher bestenAustralien-Ergebnis mit Rang fünf."Als der Regen runterkam, konnten wir endlich den weicheren Reifenverwenden. Ab da verlief die Rallye sehr viel erfreulicher. Es warschön, noch eine WP zu gewinnen", bilanziert der Waliser. "Die Saisonverlief für uns und das ganze Team sehr aufregend. Wir konnten mitgroßartigen Menschen arbeiten, die den Erfolg in jeder Hinsichtverdient haben. Vielen Dank an jeden Einzelnen!"Saisonstatistik: 1 Laufsieg, 3 Podestplätze, 27 WP-Bestzeiten,WM-Position 5Kalle Rovanperä erobert im Fiesta R5 seinen ersten WRC 2-TriumphDer erst 17-jährige Kalle Rovanperä ließ mit dem Sieg in der WRC2-Wertung aufhorchen. In dem von M-Sport eingesetzten Fiesta R5gewann der junge Finne gleich bei seinem zweiten Auftritt aufWM-Ebene seine Klasse und wurde Neunter im Gesamtklassement. "Das warein tolles Rallye-Wochenende für uns. Ich habe viel über dieStreckenbedingungen in Australien gelernt", so Kalle Rovanperä. "Mirgefallen die Prüfungen hier - besonders die schnellen, flüssigen WPsähneln stellenweise den Strecken in Finnland. Im Vergleich mit denWorld Rally Cars sehen unsere Zeiten recht gut aus. Wir können mitunserer Leistung zufrieden sein."WM-Rallye Australien, Ergebnisse: https://tinyurl.com/ybkmdmwfRallye-WM, Endstand: http://tinyurl.com/gs6lqa4* Kraftstoffverbrauch des neuen Ford Fiesta in l/100 km: 6,9 - 3,5(innerorts), 4,2 - 3,0 (außerorts), 5,2 - 3,2 (kombiniert);CO2-Emissionen (kombiniert): 118 - 82 g/km. CO2-Effizienzklasse: C -A+.1) Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenenMessverfahren [VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in derjeweils geltenden Fassung] ermittelt. Die Angaben beziehen sichnicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil desAngebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen denverschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch unddie CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von dereffizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondernwerden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktorenbeeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlichverantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellenund bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitereInformationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten von
Ford besuchen Sie bitte www.ford.de