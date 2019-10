Unterföhring (ots) - SAT.1 zeigt sich am Sonntag weiter glänzend aufgelegt undfreut sich über starke 10,8 Prozent Tagesmarktanteil (Zuschauer 14-49 Jahre).Bereits am Nachmittag begeistert der Familienfilm "FERDINAND - geht STIERischab" mit hervorragenden 15,6 Prozent Marktanteil. Im Anschluss legt "Das großeBacken" weiter zu, auf einen neuen Bestwert von 15,9 Prozent. ErfolgreicherStart in die Battles für "The Voice of Germany": Die Musikshow punktet in derPrime Time mit sehr guten 14,2 Prozent Marktanteil. Martina Hill macht denSonntag perfekt und verzeichnet in der Nacht mit 14,0 Prozent für "Die MartinaHill Show" einen Höchstwert.Wie geht's weiter bei "The Voice of Germany"?Bereits jetzt stehen die ersten 30 Minuten der zweiten Ausgabe derBattles exklusiv auf Joyn zur Verfügung. Und auch alle weiteren Folgensind in der App nach Ausstrahlung kostenlos abrufbar."The Voice of Germany" - donnerstags auf ProSieben und sonntags inSAT.1, jeweils um 20:15 Uhr.Weitere Infos rund um "The Voice of Germany" finden Sie auf derPresseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2019.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 14.10.2019 (vorläufig gewichtet: 13.10.2019)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 [30] 3198 - 80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell