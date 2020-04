Starker Partner für Kultur und Kunst: MDR KLASSIK präsentiert neue Konzertsaison 2020/21 / Abonnements ab 14. April, Einzelkartenvorverkauf ab 1. Juni (FOTO)

Leipzig (ots) - Mit dem Antrittskonzert von Dennis Russell Davies beginnt am 27. September 2020 in Leipzig die MDR KLASSIK-Konzertsaison 2020/21, die der neue Chefdirigent des MDR-Sinfonieorchesters mit insgesamt elf Konzerten in Mitteldeutschland maßgeblich prägt. Zudem präsentieren die Musikerinnen und Musiker von MDR-Sinfonieorchester, MDR-Rundfunkchor und MDR-Kinderchor an 27 Spielorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ein breites Repertoire von großer Chorsinfonik bis hin zu intimer Kammermusik.Programmdirektorin Dr. Katja Wildermuth: "Angesichts des Corona-Shutdowns, der das Kulturleben und vor allem die vielen freien Künstlerinnen und Künstler schwer trifft, wollen wir mehr als nur einen Ausblick auf die neue Saison geben. Wir wollen zugleich ein Signal der Verbundenheit und der Hoffnung setzen - für die Konzertfans wie auch als starker Partner für Künstlerinnen und Künstler, die als Gäste die große musikalische Vielfalt von MDR KLASSIK bereichern werden. Gemeinsam werden wir in dieser besonderen neuen Saison herausragende Konzerterlebnisse für die Musikbegeisterten in ganz Mitteldeutschland schaffen. Zugleich freuen wir uns auf die prägende Handschrift des neuen Chefdirigenten Dennis Russell Davies."MDR KLASSIK wird die Höhepunkte der neuen Saison schon vorab erlebbar machen: Musikerinnen und Musiker der MDR-Ensembles stellen die Konzerte in Videoclips musikalisch vor. Diese werden sowohl im Online-Konzertkalender als auch in den Sozialen Medien einzelne Themen hervorheben.Die Sendung MDR KULTUR-Spezial vom 7. April stellt die MDR-Konzertsaison 2020/21 ab 18.05 Uhr im Radio ausführlich vor und kann anschließend online nachgehört werden.Details zum neuen Programm von MDR-Sinfonieorchester, MDR-Rundfunkchor und MDR-Kinderchor finden Sie im Anhang.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mdr-klassik.dePressekontakt:MDR Klassik, Miriam Ritter, Tel.:0341 300 87 04, Miriam.Ritter@mdr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7880/4566827OTS: MDR Mitteldeutscher RundfunkOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell