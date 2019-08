Unterföhring (ots) - Wichtig ist aufm Campingplatz! "Promi BigBrother" setzt sich in der Late Prime gegen die Fußballkonkurrenzdurch und legt zu: Sehr gute 14,5 Prozent der 14- bis 49-Jährigenverfolgen die Geschehnisse im Zeltlager und im Luxuscamp. Auch die"akte 20.19" erzielt mit einem "Promi Big Brother"-Spezial imAnschluss sehr gute 11,3 Prozent Marktanteil (14-49 J.).Nach der SAT.1-Show steigert sich auch "Promi Big Brother - DieLate Night Show" auf sixx auf einen neuen Bestwert dieser Staffel:Starke 5,2 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer sehen die Shownach der Show mit Jochen Bendel und Melissa Khalaj.Das passierte in der Live-ShowBeim Match "Zitterwurf" sollen Theresia, Sylvia Leifheit, JürgenTrovato und Zlatko antreten. Doch noch bevor das Match beginnt, gibtJürgen auf. In über sechs Metern Höhe müssen die drei BewohnerSchwimmreifen auf einen Spieß werfen. Ein glückliches Händchen hatdabei nur Zlatko, der einen Treffer erzielt und so einen zusätzlichenEuro für den Einkauf im Zeltlager-Markt erspielen kann. Mit demGrundbudget von einem Euro je Bewohner blieben damit 9,00 Euro zumEinkaufen - wäre da nicht der Regelverstoß von Chris vonSonntagabend. Der Betrag von 1,79 Euro für eine Packung Weintrauben,die nicht im Einkaufskorb hätte landen dürfen, wird vom Budgetabgezogen. Luxus statt Lagerkoller: Die Bewohner des Luxuscampswählen Theresia zu sich, Hellseherin Lilo von Kiesenwetter wird vonden Zuschauern daraufhin ins Zeltlager geschickt.Aktuelle Bewohner im Luxuscamp: Joey Heindle, Janine Pink, TobiWegener, TheresiaAktuelle Bewohner im Zeltlager: Chris, Eva Benetatou, GingerCostello Wollersheim, Almklausi, Sylvia Leifheit, Jürgen Trovato,Zlatko, Lilo von KiesenwetterAktuelle News, Interviews, Fotomaterial und alles rund um "PromiBig Brother" finden Sie auf unserer Presseseite unterhttp://presse.sat1.de/promibigbrother."Promi Big Brother" - von Freitag, 9. August bis Freitag, 23. August- täglich, 22:15 Uhr und freitags, 20:15 Uhr, live in SAT.1 und aufJoyn- täglich, nach der SAT.1-Show "Promi Big Brother - Die Late NightShow", live auf sixx und auf JoynHashtag zur Show: #PromiBBBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:13.08.2019 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell