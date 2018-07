Starker Mai im deutschen Inlandstourismus

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

WIESBADEN (dpa-AFX) - Ein starker Andrang in- und ausländischer Gäste im Mai hat die Delle aus dem April im deutschen Inlandstourismus mehr als ausgeglichen.



Insgesamt zählten die Hotels und anderen Betriebe mit mehr als zehn Betten in dem Monat 45,6 Millionen Übernachtungen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden berichtete. Das waren 9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Vor allem die inländischen Gäste nutzen die vielen Feiertage im Mai zu Kurztrips mit plus 11 Prozent, während die Zahl der ausländischen Gäste nur um 2 Prozent zulegte. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres ist die Zahl der Übernachtungen zum Vorjahreszeitraum um 5 Prozent auf 167,9 Millionen gewachsen. Damit zeichnet sich für das neunte Jahr in Folge ein erneuter Übernachtungsrekord ab./ceb/DP/jha