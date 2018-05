Starker Euro belastet Fresenius - Prognosen bestätigt

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Der Medizinkonzern Fresenius liegt dank eines starken Wachstums in allen Regionen und Sparten nach drei Monaten auf Kurs zu den Jahreszielen.



Sorgen bereitet derzeit lediglich der starke Euro, der die Zuwächse aufzehrt. So sank der Umsatz im ersten Quartal um ein Prozent auf 8,12 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Bad Homburg mitteilte. Bereinigt um die Folgen des starken Euro wäre der Erlös aber um sieben Prozent gestiegen.

Unter dem Strich stand ein Gewinn von 450 Millionen Euro und damit etwas weniger als im ersten Quartal 2017, das aber durch einen positiven Sondereffekt beeinflusst war. Währungsbereinigt lag der Überschuss zudem um sieben Prozent über dem Vorjahreswert. Das Ergebnis fiel damit in etwa so aus wie Analysten es erwartet hatten.

Das Unternehmen, das erst vor kurzem die geplante Übernahme des US-Generikaherstellers Akorn abgesagt hatte, bestätigte zudem die Ziele für das laufende Jahr. Demnach soll der Umsatz währungsbereinigt um fünf bis acht Prozent und der Gewinn um sechs bis neun Prozent steigen./zb/jha/