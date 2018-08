Unterföhring (ots) - Erfolgreiche Factual-Premiere am Donnerstagbei kabel eins: Die erste Folge der neuen Sozial-Doku-Reihe "UnserKiosk - Trost und Prost im Viertel" erreichte am Donnerstagabend sehrgute 5,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern."Achtung Kontrolle Spezial" legte im Anschluss auf starke 6,7 ProzentMarktanteil zu (Z. 14-49 J.). In der zweiten Folge von "Unser Kiosk -Trost und Prost im Viertel" (23.8.2018, 20:15 Uhr) wirdKioskbesitzerin Birgit aus Duisburg ("Birgits Büdchen") unter anderemOpfer eines Raubüberfalls."Unser Kiosk - Trost und Prost im Viertel", immer donnerstags um20:15 Uhr bei kabel eins.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:17.08.2018 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PRBarbara Stefaner/Eva GradlTel. +49 [89] 9507-1128/-1127Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.com / Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comwww.presse.kabeleins.deOriginal-Content von: kabel eins, übermittelt durch news aktuell