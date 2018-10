Starker Dollar belastet Post-it-Hersteller 3M - Aktie sackt ab

Weitere Suchergebnisse zu "3M Company":

ST. PAUL (dpa-AFX) - Der starke Dollar durchkreuzt überraschend die Gewinnpläne des Mischkonzerns 3M .



Die Währungskurse dürften den Überschuss in diesem Jahr belasten statt ihn nach oben zu treiben, teilte der Hersteller von Scotch-Klebeband und Post-it-Stickern am Dienstag in St. Paul (US-Bundesstaat Minnesota) mit. Am Finanzmarkt kam dies schlecht an. Im vorbörslichen Handel sackten die 3M-Aktien um mehr als 6 Prozent ab.

Konzernchef Mike Roman geht jetzt von einem bereinigten Gewinn je Aktie von 9,90 bis 10 US-Dollar aus. Das ist weniger als von Analysten erwartet. Zuvor hatte Roman noch 10,20 bis 10,45 Dollar angepeilt. Einschließlich der Belastung aus dem Verkauf des Kommunikationsnetz-Geschäfts an den Glasspezialisten Corning und andere Sondereffekte soll der Gewinn je Aktie jetzt 8,78 bis 8,93 Dollar erreichen. Auch seinen Umsatz dürfte 3M aus eigener Kraft nur um rund 3 Prozent statt um 3 bis 4 Prozent steigern, hieß es.

Im dritten Quartal fielen die Erlöse mit 8,15 Milliarden US-Dollar (7,1 Mrd Euro) sogar etwas niedriger aus als ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg gerechnet. Seinen Nettogewinn konnte 3M hingegen steigern. Er wuchs um rund acht Prozent auf gut 1,5 Milliarden Dollar./stw/jha/