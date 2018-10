Unterföhring (ots) - Grandiose Stimmen, grandiose Quoten! Dieachte Staffel von "The Voice of Germany" startet stark: Die Musikshowgewinnt zum Auftakt auf ProSieben mit hervorragenden 20,4 ProzentMarktanteil (14-49 Jahre) die Prime Time am Donnerstag. Insgesamtverfolgen 3,23 Millionen Zuschauer (ab 3 Jahren) die erste Ausgabeder Blind Auditions. ProSieben ist mit sehr guten 13,4 ProzentTagesmarktführer (14-49 Jahre) am Donnerstag.Im Anschluss überzeugt "Late Night Berlin" 10,6 Prozent der 14-bis 49-jährigen Zuschauer. Die ProSieben Late-Night-Show mit KlaasHeufer-Umlauf bestätigt damit den Staffelbestwert.Diese Talente singen in der nächsten Ausgabe von "The Voice ofGermany" am Sonntag, 21. Oktober, um 20:15 Uhr, in SAT.1:Monica Lewis-Schmidt (52, Köln), Giuliano de Stefano (24,Rankweil, Österreich), Lisa Lukoschek (25, Köngen bei Stuttgart),Jeanie Celina Schultheiß (18, Isernhagen bei Hannover), Julian Coles(32, Zweibrücken bei Saarbrücken), Sascha Coles (32, Zweibrücken beiSaarbrücken), Ludmila Larusso (58, Köln), Michelle Patz (23, Köln),Samuel Rösch (23, Großrückerswalde bei Chemnitz), David Henn (30,Alsheim bei Darmstadt), Misses Melaza (Trio) - Disnay (29), Mayelis(44), Orielis (34) aus Berlin, Bernarda Brunovic (25, Dietikon,Schweiz)Alle Informationen zu "The Voice of Germany" finden Sie auf derPresseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2018 oder unterwww.TheVoiceofGermany.de.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 19.10.2018 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentTina Land, Carina CastrovillariTel. +49 [89] 9507-1192, -1108Tina.Land@ProSiebenSat1.comCarina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 [30] 3198 - 80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell