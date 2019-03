Starker Anstieg der Armut in Wahljahr in Argentinien

BUENOS AIRES (dpa-AFX) - Unter dem konservativen argentinischen Präsidenten Mauricio Macri ist die Armutsrate wieder im Steigen begriffen.



Beobachtern zufolge könnte die sich verschlechternde wirtschaftliche und soziale Lage in dem einst reichen Land Macris Chancen auf einen Sieg bei der Präsidentenwahl im Oktober schmälern. Nach Angaben des Statistikamtes Indec lebten Ende vergangenen Jahres 32 Prozent der Bevölkerung in Armut. Ein Jahr zuvor waren es noch 25,7 Prozent. Seine Vorgängerin, die Peronistin Cristina Fernández de Kirchner, hat sich noch nicht festgelegt, ob sie erneut kandidieren will.

Die Armutsbekämpfung war eines der Hauptthemen von Macris Wahlkampagne 2016. Damals lag die Armutsquote in etwa so hoch wie derzeit. Kurzfristige Erfolge wurden aber im vergangenen Jahr durch eine heftige Wirtschaftskrise wieder zunichte gemacht. Die Jahresinflationsrate stieg auf 48 Prozent, die Arbeitslosenquote auf mehr als 9 Prozent und das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte um 2,4 Prozent. Umfragen zufolge sind nur noch 35 Prozent der Argentinier mit Macris Politik zufrieden./jg/DP/zb