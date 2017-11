München (ots) - "Teenie-Mütter - Wenn Kinder Kinder kriegen"erreichen in der Prime Time 7,0 % MA- Sehr guter Vorabend mit "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht"- RTL II-Tagesmarktanteil von 6,1 % (14-49)RTL II konnte am Mittwoch auf ganzer Linie Punkten. In der PrimeTime begeisterte eine neue Folge der Doku-Soap "Teenie-Mütter - WennKinder Kinder kriegen" bis zu 1,2 Mio. Zuschauer gesamt und erreichtemit 7,0 % MA einen sehr guten Wert. Am Vorabend zeigten sich diebeiden Soaps "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" mit 11,2 % und12,2 % MA stark.Noch besser lief es in der jungen Zielgruppe der 14 bis29-Jährigen: Dort erreichten "Teenie-Mütter - Wenn Kinder Kinderkriegen" 11,3 % MA. "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" holtenhohe 21,1 % und 22,6 % MA.Insgesamt erreichte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 6,1%.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope, BRD Gesamt22.11.2017, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben,beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationStefanie Reichardt089 - 64185 6512stefanie.reichardt@rtl2.deRTL II Bildredaktionbildredaktion@rtl2.deMehr Informationen unter www.rtl2-presse.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell