Starken Zahlen für U.S. Steel!

Liebe Leser,

der angeschlagene Stahlkonzern glänzte mit starken Zahlen und beendete seine Talfahrt. U.S. Steel meldete für das 2. Quartal einen Gewinn pro Aktie von 1,48 $. Die Erwartungen lagen bei 0,34 $ und wurden damit um mehr als das Vierfache übertroffen. Der Umsatz erreichte 3,14 Mrd $ und lag somit 21,7% über dem Vorjahreswert. Die Zahlen sind ein gutes Vorzeichen, dass sich geringere Überkapazitäten aus China und die Entwicklung der Rohstoffpreise weiterhin positiv auswirken werden.

He Steel hat die Übernahmeverhandlungen gestoppt

Die Auslastung der Anlagen entwickelte sich, vor allem im Segment Flachstahl, deutlich besser. Höhere Preise und Volumina in allen Segmenten, verbunden mit einem verbesserten Ergebnis aus den Bergbau-Aktivitäten, führten zu einem operativen Ergebnis (EBIT) von 313 Mio $. Das Europageschäft erzielte ein solides EBIT und das Röhrengeschäft macht weiterhin Fortschrittebei der Rückkehr zur Profitabilität.

Im April war der Verkauf des slowakischen Stahlunternehmens U.S. Steel Kosice an die staatliche chinesische He Steel Group so gut wie besiegelt gewesen. Jetzt hat He Steel die Übernahmeverhandlungen gestoppt. Dies liegt daran, dass die chinesische Regierung große Auslandsinvestitionen bis auf Weiteres eingeschränkt hat, um Probleme der heimischen Wirtschaft zu lösen. He Steel hatte 1,4 Mrd $ für U.S. Steel Kosice geboten und zugesagt, 1 Mrd $ in die Modernisierung des Werkes zu investieren.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.