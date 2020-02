Starke, verlässliche Standards für gekochte und gefärbte Eier: Qualitätsgemeinschaft Bunte Eier unter neuer Führung

Berlin (ots) - Noch gut acht Wochen bis Ostern - das bedeutet für das Geschäftmit bunten Eiern in Deutschland Hochkonjunktur. Dass der Verbraucher auf hoheStandards bei der Erzeugung der zunehmend beliebten bunten Eier vertrauen kann,gewährleistet die Qualitätsgemeinschaft Bunte Eier (QBE) als alleinigesQualitätssicherungssystem für gekochte und gefärbte Eier in Deutschland. Mitfrischem Wind und unter neuer Führung startet die QBE in das Ostergeschäft 2020:Seit Jahresbeginn ist die Qualitätsgemeinschaft Bunte Eier Teil der gemeinsamenGeschäftsstelle der deutschen Geflügelwirtschaft in Berlin unter Leitung vonGeschäftsführer Dr. Thomas Janning, zugleich Geschäftsführer des BundesverbandesEi e. V. (BVEi)."Zu Recht hat sich die Qualitätsgemeinschaft Bunte Eier als starkes undverlässliches Qualitätssicherungssystem in Wirtschaft undLebensmitteleinzelhandel erfolgreich etabliert", sagt Geschäftsführer Dr. ThomasJanning zur Erfolgsgeschichte der QBE. "Diese Position wollen wir stärken undausbauen." In der QBE organisiert sind die im Geschäftsfeld Bunte Eier tätigenKoch- und Färbebetriebe sowie Vermarktungsunternehmen. Gemeinsam mit allenWirtschaftsbeteiligten - dem Handel und der Industrie - hat die QBEdeutschlandweit geltende Systemstandards für den Herstellungsprozess von buntenEiern erarbeitet und kontinuierlich weiterentwickelt. Alle nach demQBE-Leitfaden produzierten bunten Eier sind zudem nach den Standards des Vereinsfür kontrollierte alternative Tierhaltungsformen (KAT) zertifiziert. Für denVerbraucher sind diese hohen Standards ganz leicht zu erkennen - am QBE-Logo aufjeder Verpackung bunter Eier.Bei einer Sitzung auf Ebene des Bundesverbandes Ei e. V. (BVEi) in dervergangenen Woche haben die führenden Vertreter der Eierwirtschaft ein klaresBekenntnis zur konsequenten und erfolgreichen Arbeit der QBE abgegeben. "Diegesamte deutsche Eierwirtschaft steht zum Qualitätssicherungssystem der QBE -das ist ein starkes Zeichen", sagt Janning.Pressekontakt:QBE Qualitätsgemeinschaft Bunte EierChristiane von AlemannClaire-Waldoff-Str. 7 | 10117 BerlinTel. 030 288831-40 | Fax 030 288831-50E-Mail: c.von-alemann@zdg-online.deInternet: www.qualitaetsgemeinschaft-bunte-eier.orgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141276/4518228OTS: Bundesverband Ei e. V.Original-Content von: Bundesverband Ei e. V., übermittelt durch news aktuell