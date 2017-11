Starke Zahlen für Alphabet, Amazon und Intel!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Liebe Leser,

der neue Börsenmonat brachte Ihnen am ersten Handelstag mehrheitlich Gewinne. Die Aktienmärkte befinden sich weiterhin im Vorwärtsgang. Gute Unternehmenszahlen liefern neues Futter für die Bullen am Markt.

Wir befinden uns aktuell mitten in der aktuellen Berichtssaison, in der die Unternehmen ihre Zahlen für das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2017 vorlegen. 3 US-amerikanische Technologieunternehmen, die in den vergangenen Tagen ihre Zahlen vorgelegt haben, konnten besonders überzeugen.

Es handelt sich dabei um die Google-Mutter Alphabet, den Versandhandelsriesen Amazon und den Chiphersteller Intel.

Alphabet: Umsatz zieht im 3. Quartal um 24% an

Der Google-Mutterkonzern Alphabet konnte im abgelaufenen Quartal einmal mehr die Markterwartungen übertreffen. Besonders stark präsentierte sich das Geschäft mit mobilen Werbeanzeigen.

Für das 3. Quartal 2017 meldete Alphabet einen Umsatzsprung um 24% auf 27,8 Mrd. US-Dollar. Das Kerngeschäft, das vor allem die Werbeaktivitäten beinhaltet, steuerte einen Umsatz von 24,06 Mrd. US-Dollar und damit den Löwenanteil bei.

Der Nettogewinn kletterte von 5,06 Mrd. US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 6,73 Mrd. US-Dollar. Das bedeutet ein Plus von 33%.

Amazon-Aktie überspringt nach Zahlen 1.000-Dollar-Marke

Der Versandhandelsriese Amazon legte ebenfalls sehr starke Zahlen vor. Für das 3. Quartal 2017 meldet Amazon einen Umsatzsprung um 34% auf 43,74 Mrd. US-Dollar. 1,3 Mrd. US-Dollar davon stammen aus der übernommenen Bio-Supermarktkette Whole Foods.

Der Nettogewinn kletterte leicht von 252 auf 256 Mio. US-Dollar oder 0,52 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten im Vorfeld jedoch nur mit 0,01 US-Dollar je Aktie gerechnet. Der operative Gewinn zog um 40% auf 347 Mio. US-Dollar an. Hier steuerte Wohole Foods einen Betrag von 21 Mio. US-Dollar bei.

An der Börse sorgten die Amazon-Zahlen für gute Stimmung unter den Anlegern. Die Amazon-Aktie zog am Tag der Zahlenvorlage nachbörslich um 7,5% an und konnte damit die runde 1.000-Dollar-Marke überspringen.

Intel hebt nach starken Zahlen den Ausblick an

Das 3. US-Unternehmen, das in den vergangenen Tagen starke Zahlen vorgelegt hat und über das ich heute berichten möchte, ist der Chiphersteller Intel. Für die Monate Juli bis September dieses Jahres meldet Intel einen Umsatzanstieg um 2% auf 16,1 Mrd. US-Dollar.

Der Nettogewinn kletterte im 3. Quartal 2017 um 34% auf 4,5 Mrd. US-Dollar. Unter dem Strich blieb ein bereinigter Nettogewinn von 1,01 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten im Vorfeld lediglich mit einem Umsatz von 15,73 Mrd. US-Dollar und einem Nettogewinn von 0,80 US-Dollar je Aktie gerechnet.

Damit hat Intel die Erwartungen der Analysten sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertroffen. Und es kommt noch besser: Intel hob nach einem sehr guten 3. Quartal die Umsatzprognose für das laufende Jahr um 700 Mio. US-Dollar auf 62 Mrd. US-Dollar an und erwartet nun einen Gewinn je Aktie von 3,25 US-Dollar nach zuvor glatt 3 US-Dollar.

Weitere Informationen zu Alphabet, Amazon und Intel (auch zu den jüngsten Zahlen) finden Sie in meinem Börsendienst „Depot-Optimierer“, denn alle 3 Technik-Riesen stehen dort auf der Empfehlungsliste.

Ein Beitrag von Rolf Morrien.