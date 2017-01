Starke Zahlen im Web: RTL-Dschungelshow mit 20,1 Millionen Videoabrufen und 1,3 Mio. Social Media-Aktivitäten

Köln (ots) - Starke zeitversetzte Bewegtbild-Nutzung von "Ich binein Star - Holt mich hier raus" auf den Web-Plattformen derMediengruppe RTL Deutschland - hohe Aktionsraten in den sozialenNetzwerken.Die elfte Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" hatauch auf den digitalen Plattformen wieder hervorragende Werteerzielt. Mit 20,1 Millionen Videoabrufen über die Plattformen derMediengruppe RTL Deutschland knackte die Show erneut die 20 MillionenMarke. Rund die Hälfte der Abrufe erreichte das Bewegtbild-Angebot TVNOW.Neben den starken Videoabrufen sorgte die RTL-Show auch in densozialen Netzwerken für starken Gesprächsstoff: Insgesamt erreichtendie Dschungelinhalte 128 Millionen Brutto-Kontakte bei Facebook undrund 1,3 Millionen Aktivitäten in Form von Kommentaren, Likes, Sharesund Tweets. Für die meisten Facebook-Interaktionen und Kontaktesorgte der Post "And the junglekrone geht an: Marc Terenzi!! Er istDschungelkönig 2017!!". Aufmerksamkeitsstärkster Tweet bei Twitterwar der Cartoon "Der Bronchichi" von Dschungelautor Micky Beisenherz.Pressekontakt:Thomas BodemerPressesprecher RTL interactiveUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandTelefon: +49 221-45 67 4314thomas.bodemer@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell