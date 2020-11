Starke Winter-Initiative für Gewerbekunden: Ford S-MAX ab 269 Euro pro Monat leasen

Köln (ots) -- Attraktiver Freizeit- und Business-Van mit modernen Konnektivitäts-Lösungen für kostenbewusste Berufspendler, viel beschäftigte Geschäftsreisende und aktive Familien- Interessantes Leasing-Angebot auf Basis des Ford S-MAX Trend mit 110 kW (150 PS) starkem Turbodiesel über drei Jahre - 30.000 Kilometer Gesamtlaufleistung ohne Leasing-Sonderzahlung Für alle, die das Geschäftliche gerne mit dem Schönen, dem Nützlichen und dem Praktischen verbinden: Der Ford S-MAX steht Gewerbekunden jetzt bereits ab einer monatlichen Ford Lease Full-Service-Nettorate von 269 Euro1) zur Verfügung. Die attraktive Winter-Initiative von Ford steht unter dem Motto: "Von home bis office" und umfasst auch das optionale Ford Lease Full-Service-Paket, das Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie anfallende Verschleißreparaturen einschließt. Als Basis der Berechnung dient der Ford S-MAX in der Ausstattungsvariante "Trend" mit 110 kW (150 PS)* starkem EcoBlue-Turbodiesel mit 2,0 Liter Hubraum und 6-Gang-Schaltgetriebe inklusive Metallic-Lackierung. Die Vertragsdauer erstreckt sich über 36 Monate und beinhaltet eine Gesamtlaufleistung von 30.000 Kilometern ohne Leasing-Sonderzahlung.Der langstreckentaugliche Freizeit- und Business-Van mit bis zu sieben Sitzplätzen sowie einem großzügigen, vielfach variablen Innenraum vereint das Beste mehrerer Welten: Er kombiniert ein attraktives Design mit souveränem Platzangebot und einer Fahrdynamik auf dem für Ford charakteristisch hohen Niveau. Apropos Design: Die Leserinnen und Leser des Magazins auto motor und sport haben den Ford S-MAX im Oktober 2020 zum attraktivsten Newcomer des Jahres in der Kategorie "Vans" gekürt. Bei der aktuellen Wahl "autonis - Beste Design-Neuheit 2020" konnte der S-MAX 33,8 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen und sich damit den Sieg in seinem Segment sichern.Bei Komfort, Antrieben, Assistenzsystemen und Konnektivität überzeugt der S-MAX mit modernen Technologien. So verwandelt das serienmäßige FordPass Connect Modem2) das Fahrzeug zum rollenden Büro mit WLAN-Hotspot3) für bis zu zehn Mobilgeräte. Zur Serienausstattung zählt auch das Kommunikations- und Entertainmentsystem Ford SYNC 3, mit dem sich die Audio-, Navigations- und Klimafunktionen des Autos über einfache Sprachbefehle oder den acht Zoll großen, gut erreichbaren Touchscreen steuern lassen. Das gleiche gilt für eingebundene Smartphones, die sich über die Standards Apple CarPlay4) und Android Auto4) mit Ford SYNC 3 verbinden.Ford bietet den S-MAX netto ab 31.386,55 Euro an. Zur Wahl stehen vier Ausstattungsvarianten: Trend, Titanium und ST-Line sowie die luxuriöse Top-Version Vignale. Hinzu kommen die speziell für Firmenwagenkunden geschnürten Business-Pakete 1 bis 3.Das Business-Paket 1 beinhaltet neben dem Ford Navigationssystem mit dynamischer Zielführung, Fahrspurempfehlung und Live Traffic5) in Verbindung mit FordPass auch das LED-Tagfahrlicht, den Park-Assistenten mit automatischer Ein- und Ausparkfunktion inklusive Park-Pilot-System vorn und hinten sowie eine Rückfahrkamera und den Pre-Collision-Assist inklusive Fußgänger-Erkennung.Im Business-Paket 2 kommen adaptiv mitlenkende LED-Scheinwerfer mit blendfreiem Fernlicht und Abbiegelicht sowie eine Diebstahl-Alarmanlage hinzu. Der Pre-Collision-Assist ist in diesem Fall nicht enthalten.Das Business-Paket 3 schließlich zeichnet sich unter anderem durch die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage ACC (Adaptive Cruise Control) und - in Verbindung mit dem 8-Gang-Automatikgetriebe - dem Stau-Assistenten mit Stop & Go-Funktion und Fußgängererkennung aus. Ebenfalls an Bord: der Pre-Collision-Assist, Toter-Winkel-Assistent, die adaptiven LED-Scheinwerfer und eine elektrisch betätigte Heckklappe mit Sensorsteuerung sowie eine Frontkamera mit Split-View-Technologie.Speziell für Berufspendler und Menschen mit hohen Jahreskilometerleistungen sehr interessant: In den Ausstattungslinien Trend und Titanium können Fahrer und Beifahrer optional auf bis zu 18-fach verstellbaren Ergonomie-Sitzen platznehmen. Diese tragen das Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e.V. und bieten einen ermüdungsarmen Komfort, der auch sehr lange Reisen angenehm gestaltet.Motorseitig können Kunden beim Ford S-MAX zwischen zwei Leistungsstufen des 2,0 Liter großen EcoBlue-Turbodiesels wählen. Sie mobilisieren entweder 110 kW (150 PS)* oder 140 kW (190 PS)* und erfüllen die Emissionsnorm Euro 6d-ISC-FCM. Die stärkere Version steht auch mit Allradantrieb zur Wahl. Den Basis-Diesel kombiniert Ford serienmäßig mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe, beim 140 kW (190 PS) starken Selbstzünder kommt die innovative 8-Gang-Automatik zum Einsatz.Der Ford S-MAX wird voraussichtlich ab Frühjahr 2021 auch als Voll-Hybrid-Version (FHEV) verfügbar sein.Weitere Informationen zum Leasing-Angebot unter www.ford.de/s-max-4business (http://www.ford.de/s-max-4business)Weiteres Pressematerial zum Ford S-MAX ist über diesen Link abrufbar:http://s-max.fordpresskits.com (http://s-max.fordpresskits.com/)* Kraftstoffverbrauch des Ford S-MAX in l/100 km (kombiniert): 6,1 - 5,1; CO2-Emissionen (kombiniert): 156 - 134 g/km**. CO2-Effizienzklasse: B-A.** Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt.Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ), das derzeitige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen.Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden bereits anhand des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zu Vergleichszwecken zurückgerechnet. Bitte beachten Sie, dass für CO2-Ausstoß-basierte Steuern oder Abgaben seit dem 1.September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daher können für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte als die hier angegebenen gelten.Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitere Informationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.1) Ford Lease ist ein Angebot der ALD AutoLeasing D GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, für Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford-Rahmenabkommen sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie z. B. Taxi, Fahrschulen, Behörden). Das Ford Lease Full-Service-Paket ist optional erhältlich und in der Ford Lease Full-Service-Rate berücksichtigt. Eingeschlossen sind Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie anfallende Verschleißreparaturen in vereinbartem Umfang und ohne Leasing-Sonderzahlung. Bei weiteren Fragen zu Details und Ausschlüssen zu allen Services wenden Sie sich bitte an Ihren Ford Partner. Nur erhältlich im Rahmen eines Ford Lease-Vertrages. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein Widerrufsrecht.Beispiel-Berechnung: Ford S-MAX Trend, 2,0-l-EcoBlue-Dieselmotor mit 110 kW (150 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, inklusive Metallic-Lackierung, ohne Leasing-Sonderzahlung, bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Gesamtlaufleistung. Leasingrate auf Basis einer UPE der Ford-Werke GmbH von EUR 31.386,55 netto (EUR 36.408,40 brutto), zzgl. Überführungskosten. Die Rate enthält das Ford Lease Full-Service-Paket zum Preis von EUR 6,06 netto (EUR 7,03 brutto) monatlich.2) Die Nutzung von FordPass Connect ist zehn Jahre ab Erstzulassung des Fahrzeugs kostenfrei. Davon ausgeschlossen sind Informationen für Live Traffic und Lokale Gefahrenhinweise, die ab Erstzulassung 12 Monate kostenfrei sind. Diese Dienste können im Anschluss auf Wunsch kostenpflichtig verlängert werden. Die Verfügbarkeit der Dienste ist abhängig von der Netzabdeckung und kann je nach Ort und Wetterbedingung abweichen. Damit Live Traffic funktioniert, wird Ford SYNC in Verbindung mit einem Ford Navigationssystem im Fahrzeug benötigt.3) Der WLAN-Hotspot wird nicht von Ford zur Verfügung gestellt. Zur Nutzung des WLAN-Hotspots ist die Registrierung bei Vodafone Internet in the Car erforderlich und unterliegt den Geschäftsbedingungen von Vodafone. Nach einer kostenlosen Testphase können bei weiterer Nutzung zusätzliche Gebühren anfallen. Die Verfügbarkeit der Dienste ist abhängig von der Netzabdeckung und kann je nach Ort und Wetterbedingung abweichen. Detailliertere Informationen finden Sie unter https://internetinthecar.vodafone.com4) Apple CarPlay(TM) ist ein eingetragenes Warenzeichen der Apple Inc.; Android(TM) und Android Auto(TM) sind eingetragene Warenzeichen von Google Inc.5) Die Nutzung des vollen Funktionsumfangs für Live Traffic, Ford Mobile Remote oder den WLAN-Hotspot kann nur dann gewährleistet werden, wenn diese Funktionen in den Einstellungen aktiviert sind. Die Deaktivierung der Standortdaten kann dazu führen, dass Live-Traffic-Funktionen nicht mehr verfügbar sind.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com (http://www.media.ford.com/).Pressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbH0221/90-17518ihennen1@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell