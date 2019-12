Unterföhring (ots) - Weltmeisterliche Duelle mit der dritten Titelverteidigungin Folge: Rapper Marteria würfelt für Team Joko in der Tiefe des Meeres beimApnoetauchen in Belize, Fußball-Legende Thorsten Legat kickt auf dem kleinstenFußballfeld der Welt in rund 3.000 Meter Höhe in Italien, Comedian SimonGosejohann übersteht für Team Klaas das hochexplosive Raketenfestival in Taiwanund Schauspielerin Sophia Thomalla stürzt in Ungarn mit verbundenen Augen amBungeeseil aus einem Hubschrauber."Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" macht ProSieben am Samstagmit einem Tages-Marktanteil von sehr guten 10,5 Prozent zum Marktführer (14-49Jahre). In der ProSieben Relevanz-Zielgruppe (14-39 Jahre) triumphiert ProSiebensouverän mit hervorragenden 15,4 Prozent Tages-Marktanteil bei den jungenZuschauern. "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" begeistert mitstarken 13,7 Prozent Marktanteil die 14- bis 49-Jährigen und mit herausragenden19,8 Prozent die 14- bis 39-jährigen Zuschauer und siegt damit in der PrimeTime.Weltmeister bleibt Weltmeister bleibt Weltmeister: Klaas Heufer-Umlauf gewinntmit seinem Team erneut die Show. Damit schafft er das Triple in der letzten"Duell um die Welt"-Ausgabe des Jahres. In der ewigen #DudW-Statistik führtKlaas jetzt mit 11:8 Weltmeistertiteln.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TVDeutschland | Business Intelligence Erstellt: 01.12.2019 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 89 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionJürgen MorgenrothTel. +49 89 9507-1129Juergen_Aloisius.Morgenroth@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/25171/4455069OTS: ProSiebenOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell