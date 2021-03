Starke Wachstumsaktien mit einem KUV unter 3!

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Suchst du als Investor nach starken Wachstumsaktien mit einem KUV unter 3? Vielleicht sollten wir zunächst das KUV noch einmal näher definieren. Hinter diesem Namen steckt natürlich das Kurs-Umsatz-Verhältnis. Auch wenn dieses Kürzel eigentlich geläufig ist, kann es nie schaden, es trotzdem noch einmal für alle zu definieren.

Allerdings wollen wir jetzt den Fokus etwas weiter schweifen lassen: Nämlich in Richtung von zwei Wachstumsaktien, die derzeit ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von unter 3 besitzen. Sowie darauf, was genau dazu führt, dass diese spannenden Chancen langfristig orientiert eine Menge Potenzial besitzen.

Zalando: Wachstumsaktie mit KUV unter 3!

Eine erste spannende Wachstumsaktie mit einem KUV von unter 3 ist zunächst die von Zalando (WKN: ZAL111). Lass uns dabei vielleicht als Erstes den Blick auf die Bewertung selbst riskieren: Derzeit beläuft sich die Marktkapitalisierung auf 22,7 Mrd. Euro. Gemessen an einem zuletzt ausgewiesenen Quartalsumsatz von ca. 2,5 Mrd. Euro läge das Kurs-Umsatz-Verhältnis entsprechend Pi mal Daumen bei ca. 2,3. Das könnte durchaus preiswert sein, wenn du mich fragst.

Zalando ist derzeit dabei, als Wachstumsaktie einen besonders gigantischen Markt zu bedienen: den des E-Commerce. Beziehungsweise des Modeversandhandels. Wobei der Markt in weiten Teilen noch immer in der Hand von stationären Einzelhändlern ist. Etwas, das sich gerade jetzt ändert, und in Zeiten von COVID-19 könnte dieser Trend womöglich beschleunigt worden sein.

Das Wachstum ist zuletzt jedenfalls fantastisch und deutlich zweistellig gewesen. Auch für das Gesamtjahr 2021 rechnet das Management mit einem Umsatzwachstum in einer Spanne zwischen 24 und 29 %. Das zeigt, dass das Momentum weiterhin anhält.

Gerade die vergleichsweise preiswerte Bewertung von Zalando mitsamt dem soliden Wachstum ist eine attraktive Ausgangslage. Foolishe Investoren können diese Wachstumsaktie mit einem KUV von unter 3 daher durchaus in den Fokus rücken.

HelloFresh: KUV von ca. 3!

Eine zweite spannende Wachstumsaktie mit einem KUV von ca. 3 ist außerdem die von HelloFresh (WKN: A16140). Die Aktie notiert gegenwärtig auf einem Kursniveau von 64,10 Euro. Der Jahresumsatz lag zuletzt bei 21,11 Euro je Aktie. Das heißt, das KUV beträgt ziemlich exakt 3, was ebenfalls eine preiswerte Bewertung sein könnte.

HelloFresh hat die Umsätze jedenfalls im gesamten Jahr 2020 um 111 % im Jahresvergleich gesteigert. Das zeigt, dass auch diese Wachstumsthese in Zeiten von COVID-19 intakt ist. Wobei das Management für das Jahr 2021 auch weiterhin mit einem Wachstum in einer Spanne zwischen 20 und 25 % rechnet. Ein wichtiger Indikator für die weitere Erfolgsgeschichte, vermutlich auch der Aktie.

Das Management von HelloFresh muss schließlich beweisen, dass die Kochboxen nicht bloß eine Eintagsfliege sind. Vielleicht ist das ein Grund, weshalb diese spannende Wachstumsaktie derzeit mit einem KUV von ca. 3 bewertet wird. Wenn das Wachstum jedenfalls auch post-COVID-19 anhält, so könnte das eine Neubewertung der Aktie auslösen.

Etwas für dich dabei …?

Zalando und HelloFresh besitzen derzeit daher ein KUV von ca. 3 oder auch knapp darunter. Die Wachstumsaktien sind dabei weiterhin stark, womöglich auch trendstark. Jetzt gilt es, deine Möglichkeiten auszuloten. Beziehungsweise zu schauen, ob du an eine der Investitionsthesen langfristig orientiert und mit Blick auf die Bewertung glaubst.

