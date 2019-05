Starke Unternehmen gehen voran: BEM-Mitglieder schaffen Ressourcen schonende Lösungen für Elektromobilität / BEM-Präsident wirbt für gleichberechtigte Förderung von Neu- und Umbauten

Berlin (ots) - Während das Konzept zur Energie- und Verkehrswendedurch die Bundesregierung weiter auf sich warten lässt, erzielenimmer mehr Mitglieder des Bundesverbandes eMobilität e.V.alltagspraktische und Ressourcen schonende Erfolge bei dertechnischen Umsetzung für mehr Elektromobilität. Durch dieZusammenarbeit im Verband sind Kooperationen zwischen Unternehmen ausden Bereichen Energie, Mobilität und Digitalisierung entstanden, diein diesem Frühjahr neue Lösungen zum Umweltschutz schaffen.So ist es dem bayerischen Sonderfahrzeugbauer Paul Nutzfahrzeugein Kooperation mit dem Schwesterunternehmen E-VADE und der BPWBergische Achsen gelungen, die ersten Fahrzeuge der BerlinerStadtreinigung BSR mit einem Retrofit-Kit umzurüsten und zuelektrifizieren. Die Nutzfahrzeuge vom Typ Vario wurden komplettaufgearbeitet und für ein zweites, umweltfreundliches Lebenausgerüstet. Der Erfolg wurde Anfang April der Öffentlichkeitvorgestellt und soll nun ausgeweitet werden auf bis zu 100 Fahrzeugejährlich.Ebenfalls im Bereich Umbau aktiv ist der GarchingerDigitalisierungs-Spezialist und Automobilzulieferer in-tech. DasUnternehmen rüstet in Kooperation mit ZF Friedrichshafenkonventionell angetriebene EVO-Diesel-Busse des öffentlichenPersonennahverkehrs auf umweltfreundliche Elektroantriebe um. Mitdem Schritt tragen die Unternehmen dafür Sorge, dass gebrauchte Bussenicht in andere Regionen exportiert werden, sondern nebenNeu-Fahrzeugen aktiv zur Klimawende beitragen. In-tech verzeichnetbereits Anfragen von Kommunen, Flughäfen und Speditionen. Dasnotwendige Elektro-Kit ist im April in Serie gegangen, dieAuslieferung erfolgt noch zum vierten Quartal in diesem Jahr.Ein drittes Beispiel ist der frisch gegründete FahrzeugbauerTassima, der in Kooperation mit den Unternehmen ZIEHL-ABEGG und IAV25 City-Sightseeing-Busse in Berlin auf Elektroantrieb umrüstet; imdarauffolgenden Jahr sollen weitere 100 Diesel-Fahrzeuge umgerüstetund ertüchtigt werden. Der elektrische Antrieb wird als kompletterTeilesatz entwickelt und individuell als System integriert, um dasreibungslose Zusammenspiel mit den anderen Fahrzeugkomponenten zugewährleisten. Die für den Umbau notwendige Fertigungshalle mit einerGröße von circa 7.000 Quadratmetern wird aktuell vorangetrieben.Gerade weil verschiedene Elektro-Fahrzeug-Modelle am Markt nicht(mehr) zu kaufen sind, aber konventionelle Dieselfahrzeuge auf denStraßen fahren, gehört das Retrofitting zu den besonders wertvollenLösungen nachhaltiger Mobilität. Auftraggeber ersparen sich denNeueinkauf von Elektrobussen, können auf Jahre mit wenigerSpritkosten rechnen und reduzieren nicht nur CO2-Emissionen, sondernauch Feinstaub-Emissionen und Stickoxide.Einen Monat vor den Feierlichkeiten zum 10jährigen Bestehen desVerbandes beweist sich damit umfassender Gründer- undInnovationsgeist bei zahlreichen Unternehmen. "Wir sind sehr stolzauf unsere Mitglieder und sehen, dass Unternehmer ihrer Verantwortungfür nachhaltiges Wirtschaften aktiv und praxisorientiert nachkommen",sagte BEM-Präsident Kurt Sigl in Berlin. "Wir erwarten, dass dieAnstrengungen für das Retrofitting mindestens genauso gefördertwerden, wie der Neubau von Elektrofahrzeugen; bislang sehen wir hierein deutliches Ungleichgewicht", mahnte der Branchenexperte undkündigte ein Positionspapier der beiden BEM-ArbeitsgruppenRetrofitting und Sonderfahrzeuge an.Der Bundesverband eMobilität (BEM), ist ein Zusammenschluss vonUnternehmen, Institutionen, Wissenschaftlern und Anwendern aus demBereich der Elektromobilität, die sich dafür einsetzen, dieMobilität in Deutschland auf Basis Erneuerbarer Energien aufElektromobilität umzustellen. Zu den Aufgaben des BEM gehört dieaktive Vernetzung von Wirtschaftsakteuren für die Entwicklungnachhaltiger und intermodaler Mobilitätslösungen, die Verbesserungder gesetzlichen Rahmenbedingungen für den Ausbau der eMobilität unddie Durchsetzung von mehr Chancengleichheit bei der Umstellung aufemissionsarme Antriebskonzepte. Der Verband wurde 2009 gegründet.Seine Mitgliedsunternehmen verzeichnen ein Umsatzvolumen von über 100Milliarden Euro jährlich, sie beschäftigen über eine MillionMitarbeiter weltweit.Pressekontakt:Bundesverband eMobilität e.V., Oranienplatz 5, 10999 BerlinFon 030 8638 1874 / eMail presse@bem-ev.de / web www.bem-ev.deOriginal-Content von: Bundesverband eMobilität e.V., übermittelt durch news aktuell