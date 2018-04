Starke Steigerung bei der Solarenergie

Es geht voran mit der Energiewende: Die Erneuerbaren Energien in Deutschland hatten im ersten Halbjahr 2017 einen Anteil von knapp 38 Prozent. Photovoltaikanlagen speisten in diesem Zeitraum rund 21 Terrawattstunden (TWh) in das öffentliche Netz ein. Das bedeutet: Die Produktion hat sich gegenüber dem Vorjahr um etwa 1,9 TWh oder um 10,1 Prozent erhöht. Das hat das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.