Starke Spitze, solide Mitte: Die Top 100 der Fleischwirtschaft

Frankfurt am Main (ots) - afz - allgemeine fleischer zeitung undFLEISCHWIRTSCHAFT legen aktuelles Branchenranking vorDer Konsolidierungsdruck in der Fleischbranche bleibt bestehen.Das zeigt das aktuelle Ranking "Top 100 Unternehmen derFleischwirtschaft", das die Redaktionen von afz - allgemeinefleischer zeitung und FLEISCHWIRTSCHAFT (beide dfv Mediengruppe)gemeinsam vorlegen. Rohstoffpreise auf hohem Niveau und steigendeLohnkosten auf der einen Seite, eine wachsende Qualitätsorientierungder Verbraucher, aber weniger Appetit auf Schweinefleisch auf deranderen - das ist das Spannungsfeld, in dem sich die Fleisch- und dieFleischwarenindustrie im vergangenen Jahr bewegten.Die Mehrzahl der im aktuellen Umsatzranking von afz undFLEISCHWIRTSCHAFT gelisteten Unternehmen meisterte dies mit Bravourund weist für das vergangene Jahr erneut ein solides Wachstum aus.Größe garantiert WachstumDie zehn größten Unternehmensgruppen der Branche stehen zusammenfür gut 21 Mrd. Euro Umsatz. Ein Drittel davon entfällt allein aufden Branchenprimus Tönnies. Das zeigt die Konzentration in derFleischwirtschaft, die immer noch voranschreitet: Wieder vereinen dieumsatzgrößten Unternehmen mehr Schlachtungen auf sich als im Vorjahr2016 - obwohl die Zahlen 2017 insgesamt rückläufig waren.Mit den hohen Schweinepreisen hatten vor allem die Verarbeiter zukämpfen. Nicht immer gelang es ihnen, die gestiegenen Erzeugerpreisean den Handel weiterzureichen. Das zwang in der Folge einigeWursthersteller in die Knie, andere realisierten respektableSteigerungsraten. Insbesondere Markenhersteller dürften da in derbesseren Position sein.Die Geflügelwirtschaft profitiert erneut vom anhaltenden Erfolgvon Hähnchenfleisch in Küche und GV-Bereich. Das zeigt sich insoliden Wachstumsraten.Für den Handel brummt'sDynamischer als die meisten der Kernbranche entwickelten sich imvergangenen Jahr die Fleischwerke der großen Handelsketten. Siewiesen Zuwächse von bis zu 20 Prozent aus.Das vollständige Ranking gibt es sowohl in der afz - allgemeinefleischer zeitung Ausgabe 46/2018 vom 14. November als auch in derFLEISCHWIRTSCHAFT 12/2018, die am 11. Dezember erscheint.