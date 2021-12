Starke Rotation: BVB mit fünf Änderungen in der Startelf

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund geht mit stark veränderter Startelf in das sportlich bedeutungslose letzte Gruppenspiel der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) gegen Besiktas Istanbul. Im Vergleich zum hitzigen Bundesliga-Gipfel gegen den FC Bayern (2:3) drei Tage zuvor nahm Fußball-Lehrer Marco Rose fünf Änderungen vor. Erling Haaland und Raphael Guerreiro sitzen zunächst auf der Bank. Julian Brandt (Gehirnerschütterung), Manuel Akanji (Knie) und der gesperrte Emre Can fehlen im Kader.

Neu im Team stehen Donyell Malen, Marius Wolf, Dan-Axel Zagadou, Axel Witsel und Nico Schulz. Damit nutzte Trainer Rose die Chance, einige Stammkräfte für das Bundesligaspiel am Samstag beim VfL Bochum zu schonen. Nach dem 1:3 vor zwei Wochen bei Sporting Lissabon ist das Aus seines Teams in der Königsklasse und der Abstieg in die Europa League bereits besiegelt./bue/DP/jha