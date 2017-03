Starke Reichweiten für Sky Sport News HD bei Test-Länderspiel Niederlande gegen Italien

Unterföhring (ots) -- Durchschnittliche Sehbeteiligung von 110.000 Zuschauern (Z3+)- Marktanteil lag in der Primetime bei 0,4 Prozent (Z3+), in derKernzielgruppe der Männer 14-59 Jahre bei 1,0 Prozent- Dirk Grosse, Senderchef Sky Sport News HD: "Die starkenReichweiten sind ein Beleg dafür, dass der Sender auch imFree-TV immer mehr Anhänger findet."Unterföhring, 29. März 2017 - Überzeugende Reichweiten für den24-Stunden Sportnachrichtensender Sky Sport News HD im Free-TV.110.000 Zuschauer (Z3+) sahen das Test-Länderspiel Niederlande gegenItalien am gestrigen Abend auf Sky Sport News HD. Dies entspracheinem Marktanteil von 0,4 Prozent in der Zielgruppe der Zuschauer abdrei Jahren, in der werberelevanten Zielgruppe der Männer von 14 bis59 Jahren waren es 70.000 Fußballfans mit einem Marktanteil von 1,0Prozent. Nicht eingerechnet sind die Reichweiten via Sky Go, Sky.de,Sky Ticket sowie die Gäste der Sky Sportbars.Dirk Grosse, Senderchef Sky Sport News HD: "Neben den Rolling Newsergänzen wir unser Programm sukzessive mit Live-Formaten wie demFreundschaftsspiel Niederlande gegen Italien am Dienstag. Die starkenReichweiten sind ein Beleg dafür, dass der Sender auch im Free-TVimmer mehr Anhänger findet."Insgesamt schalteten am gestrigen Tag rund 610.000 Zuschauer denSportnachrichtensender ein, was einem Marktanteil von 0,15 Prozententspricht. Sky Sport News HD hatte damit den zweitbestenTagesmarktanteil in diesem Monat.Empfangsdetails zu Sky Sport News HDSky Sport News HD ist der erste und einzige24-Stunden-Sportnachrichtensender in Deutschland und Österreich. Mitseinem flächendeckenden Reporternetzwerk in ganz Deutschland ist SkySport News HD immer ganz nah dran am Geschehen und informiert überalle wichtigen Sportereignisse in Deutschland - umfassend undtopaktuell. Der Sender berichtet ausführlich von den Trainingsplätzender Bundesliga und 2. Bundesliga und überträgt die wichtigstenPressekonferenzen live. Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD imFree-TV und damit für alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege(Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar. FürZuschauer, die keine Sky Kunden sind, hängen die Empfangsdetails vomkonkreten Gerät ab. Neuere Digital-Receiver, IPTV-Receiver bzw.TV-Geräte mit integriertem DVB-S/DVB-C-Tuner führen in der Regelautomatische Sendersuchläufe durch. Hier ist Sky Sport News HD seitdem 1. Dezember gelistet und empfangbar. Bei älteren Geräten kann esnotwendig sein, den Sendersuchlauf aktiv durchzuführen. In beidenFällen ist die konkrete Positionierung in der Senderliste abhängigvom jeweiligen Hersteller des Empfangsgeräts. Zuschauer haben aberdie Möglichkeit, den Sender manuell auf ihre Wunschposition in derSenderliste zu programmieren. Für Sky Kunden ist Deutschlands ersterund einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender weiterhin auf denSendeplätzen 200 (HD) und 250 (SD) zu finden. AusführlicheInformationen zum Empfang von Sky Sport News HD sind untersky.de/skysportnewshd abrufbar.Über Sky Deutschland:Mit über 4,8 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und ÖsterreichPay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport,Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. SkyDeutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil vonEuropas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 MillionenKunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wannimmer und wo immer sie wollen (Stand: 31.12.2016).Pressekontakt:Kontakt für Medien:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell