Köln (ots) - Die Kelly Family war das Erfolgs-Phänomen der 90erund begeistert die Menschen noch heute - so auch bei VOX. DasDoku-Event "Die Kelly Family - Die Geschichte einer außergewöhnlichenFamilie" erreichte am gestrigen Samstag (18.11.) um 20:15 Uhr mit10,5 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen einen starkenMarktanteil. Insgesamt schalteten 2,15 Millionen Zuschauer ab 3Jahren die Dokumentation rund um die musikalische Großfamilie ein.Für das vierstündige Doku-Event öffneten die sechs Kelly-GeschwisterPatricia, Kathy, John, Jimmy, Joey und Angelo ihr privatesFamilienarchiv und ließen die VOX-Zuschauer an ihrer Reise durch 40Jahre Bandgeschichte teilhaben. Was den Erfolg der Ausnahmebandausmacht und wie der Hype um die außergewöhnliche Familie entstand,beleuchteten Weggefährten wie Circus-Roncalli Mitbegründer BernhardPaul, Show-Legende Thomas Gottschalk sowie Schauspielerin undKelly-Fan Susan Sideropoulos.Insgesamt erreichte VOX einen hervorragenden Tages-Marktanteil von8,3 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauer.Wer das Doku-Event verpasst hat, kann sich "Die Kelly Family - DieGeschichte einer außergewöhnlichen Familie" noch 30 Tage nachTV-Ausstrahlung kostenlos bei TVNOW.de anschauen. Quelle: AGF/GfK/DAPTV Scope/MG RTL D Forschung und Märkte/vorläufig gewichtet/Stand:19.11.2017Pressekontakt:Kommunikation Mediengruppe RTL Deutschlandpressestelle@mediengruppe-rtl.de+49 170/4566953Kommunikation VOXJulia Kikillisjulia.kikillis@mediengruppe-rtl.de+49 221 456-74402BildredaktionLotte Lilholtlotte.lilholt@mediengruppe-rtl.de+49 221 456-74280Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell