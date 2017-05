Starke Quartalszahlen für Fiat Chrysler Automobiles!

Weitere Suchergebnisse zu "Fiat Chrysler Automobiles":

FCA hat überraschend starke Quartalszahlen präsentiert. Bei einem Umsatzwachstum von 4,3% schnellte der Gewinn um ein Drittel in die Höhe. Der Absatz lag mit 1,15 Mio Fahrzeugen aber nur leicht über Vorjahresniveau. Gewachsen ist der Konzern in Europa und Lateinamerika. Während aber Lateinamerika aufgrund von Restrukturierungskosten rote Zahlen schrieb, hat sich die Rentabilität in Nordamerika, Asien und Europa verbessert. Konzernweit ist die operative Marge von 4,9 auf 5,4% gestiegen. Ergebnistreiber waren die margenstarken Marken Maserati und Jeep.

FCA muss noch mehr Premiummodelle verkaufen

Geholfen haben aber auch Kostensenkungen. Für das Gesamtjahr hat das Management unverändert einen Umsatz von 115 bis 120 Mrd € sowie eine höhere operative Marge in Aussicht gestellt. Möglichen Strafzöllen in den USA will FCA mit einer Investitionsoffensive begegnen. Bis 2020 sollen die Werke in Ohio und Michigan ausgebaut und 2.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Kosten werden auf 1 Mrd $ geschätzt. Ein Problem bleiben die hohen Nettoschulden, die im 1. Quartal um 5,3% auf 6,9 Mrd € gestiegen sind.

Diesen Schuldenberg will der Konzern bis Ende 2018 in eine Netto-Cash-Position verwandeln. Denn FCA braucht dringend Geld für Investitionen in die Elektromobilität und die Stärkung der Position in Asien. Sparmaßnahmen allein helfen nicht. FCA muss noch mehr Premiummodelle verkaufen. Die Hoffnungen ruhen vor allem auf dem neuen Jeep Compass, der seit Ende März in den USA erhältlich ist. Ein Ausweg aus dem Dilemma wäre auch eine Fusion mit General Motors oder VW.

