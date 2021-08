Starke Q2-Zahlen bei der Allianz-Aktie: 2021 könnte bei der Dividendenperle ein Hit werden

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Bei der Allianz-Aktie (WKN: 840400) stehen jetzt aktuelle Quartalszahlen an. Zum Freitag und damit zum Ende dieser Woche hat der DAX-Versicherer ebenfalls sein Zahlenwerk für das zweite Quartal sowie für das erste Halbjahr vorgelegt. Investoren warten hier natürlich auf den operativen Turnaround und auf das Zurückfinden zu alter Stärke.

Starke Quartalszahlen dürften auch in Anbetracht der zuletzt vorhandenen Probleme wichtig sein. Die Allianz-Aktie steht in den USA zunehmend im Fokus. Sogenannte Structures Alpha Fonds führen zu Ermittlungen und möglichem Schadensersatz, Ausgang und Höhe bislang ungewiss.

Aber konzentrieren wir uns heute auf das Neue: nämlich das frische Zahlenwerk. Alleine das könnte bereits attraktiv für Foolishe Investoren sein.

Allianz-Aktie: Starke Zahlen, stärkere Prognose

Wie wir jetzt mit Blick auf die Allianz-Aktie im zweiten Quartal feststellen können, geht der operative Turnaround jedenfalls munter weiter. Der DAX-Versicherer steigerte im letzten Vierteljahr den Umsatz um 10,9 % im Jahresvergleich auf 34,3 Mrd. Euro. Ergebnisseitig ist das Vierteljahr jedoch noch deutlich besser gewesen.

So kam die Allianz-Aktie beispielsweise auf ein operatives Ergebnis in Höhe von 3,3 Mrd. Euro, ein Plus im Jahresvergleich von 29,4 %. Mit einem Periodenergebnis in Höhe von 2,35 Mrd. Euro verbesserte sich der DAX-Versicherer um 45,6 % im Jahresvergleich. Je Aktie liegt das Ergebnis damit bei 5,25 Euro beziehungsweise 5,22 Euro auf verwässerter Basis. Insgesamt ein überaus solides Quartalszahlenwerk.

Die Solvency-II-Quote ist mit 206 % weiterhin stabil, das für dritte verwaltete Vermögen hingegen wächst um 6,9 % auf 1,83 Billionen Euro. Auch das ist stark.

Mit einem Ergebnis je Aktie in Höhe von 11,47 Euro für das erste Halbjahr 2021 sieht sich das Management der Allianz-Aktie auf einem guten Kurs, die Jahresziele zu erreichen. Für das laufende Geschäftsjahr 2021 rechnet der DAX-Versicherer damit, das obere Ende der ausgegebenen Prognose zu erreichen. Das bedeutet, dass es vermutlich 12 Mrd. Euro Ergebnis plus X geben könnte. Die Spanne des DAX-Versicherers lautet schließlich 12 Mrd. Euro plus/minus die übliche Milliarde an Schwankungsbreite.

Eine Beruhigung im Moment

Die Allianz-Aktie präsentiert ein absolut starkes Zahlenwerk in genau dem richtigen Zeitpunkt. Auch die Aktienrückkäufe in Höhe von 750 Mio. Euro, die einen Tag vor der Verkündung der Quartalszahlen veröffentlicht worden sind, können positiv gedeutet werden. Möglicherweise ist das Management um Normalität bemüht, trotz der negativen Schlagzeilen aus den USA.

Ich nehme aus den starken Zahlen jedenfalls das Folgende mit: Ja, es könnte in einem einzelnen Geschäftsjahr einen Ergebniseinbruch geben. Aber möglicherweise ist der Effekt nicht längerfristig. Das heißt, ein Discount könnte bei der insgesamt günstig bewerteten, operativ starken Dividendenperle möglicherweise attraktiv sein.

Der Artikel Starke Q2-Zahlen bei der Allianz-Aktie: 2021 könnte bei der Dividendenperle ein Hit werden ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen – und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!



Vincent besitzt Aktien der Allianz. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021