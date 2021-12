Starke Partnerschaft für die Wohnungswirtschaft: Immosolve und varys unterzeichnen Kooperationsvertrag

Bad Bramstedt/Jena (ots) -- Immosolve und varys, zwei führende Software-Anbieter für die Wohnungswirtschaft, einigen sich auf Zusammenarbeit- Das Ziel ist eine Schnittstelle, damit sich die ERP- und CRM-Software beider Anbieter automatisch synchronisieren- Volle Flexibilität: Kunden können weiterhin eigene Lösungen nutzen, profitieren aber von der langjährigen Erfahrung von Immosolve und varysNeue Kooperation in der wohnungswirtschaftlichen Softwarelandschaft: Immosolve und varys, zwei der führenden Anbieter von IT-Lösungen für die Wohnungswirtschaft, schließen eine strategische Partnerschaft. Mittelfristiges Ziel ist die Entwicklung einer Schnittstelle, die eine nahtlose Datenübertragung zwischen beiden Software-Plattformen ermöglicht. Perspektivisch müssen Wohnungsunternehmen ihre Daten dann nicht mehr in zwei Systemen parallel pflegen oder umständlich übertragen. Dank kompatibler Schnittstellen synchronisieren sich die Vermietungssoftware von Immosolve und das Enterprise Resource Planning (ERP) System von varys künftig selbstständig miteinander."Als kundenorientiertes Softwareunternehmen wollen wir ein offenes System anbieten und uns dadurch vom Wettbewerb abheben", sagt varys-Geschäftsführer Marco Frommann. "Die Wahlfreiheit unserer Kunden ist für uns auch in Zukunft sehr wichtig. Die Zusammenarbeit mit Immosolve sehen wir als einen weiteren Mehrwert für unsere Kunden, da wir damit besonders die Bedürfnisse der Vermietungsabteilungen noch besser bedienen können.""Mit varys eint uns, dass wir uns als Teil einer offenen Systemlandschaft verstehen", sagt Immosolve-Geschäftsführer Jan Brauer. "Immosolve lebt die Philosophie, mit allen ERP-Anbietern auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. Dank unserer vielfältigen Schnittstellen haben unsere Kunden weiterhin die Wahl, sich für das ERP-Produkt ihrer Wahl zu entscheiden. Trotzdem werden sie von der Marktkenntnis und dem Erfahrungsschatz von varys profitieren. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns sehr auf die Zusammenarbeit", so Brauer.Partnerschaft zweier führende Software-Anbieter der WohnungswirtschaftImmosolve ist das führende ERP-unabhängige Vermietungssystem der deutschen Wohnungswirtschaft. Es bietet Schnittstellen zu den großen ERP-Anbietern der Wohnungswirtschaft und ergänzt die Lösungen um zentrale Funktionen in den Bereichen Vermietung, Vermarktung und Kundenservice.Das Enterprise Resource Planning (ERP) System "varyhome" auf Basis von Microsoft Dynamics 365 aus dem Hause varys ist eine leistungsstarke Software-Lösung, mit der sich auch komplexe Immobilienportfolios einfach und nutzerfreundlich verwalten lassen. Das Kernklientel von varys sind kommunale und kommerzielle Wohnungsunternehmen, Genossenschaften, Stiftungen sowie kirchliche Träger.Diese und andere Pressemitteilungen von Immosolve finden Sie in unserem Pressebereich unter immowelt-group.com/presse/pressemitteilungenkontakt/immosolve.Über varys:Die varys. Gesellschaft für Software und Abrechnung mbH ist ein in Jena ansässiges Softwarehaus sowie IT- und Abrechnungsdienstleister. varys bietet Unternehmen der privaten, kommunalen und kirchlichen Immobilien- und Wohnungswirtschaft sowie der Ver- und Entsorgung Leistungen in den Bereichen Softwareentwicklung, Consulting, Rechenzentrumsbetrieb, Heizkostenabrechnung und Messdienstleistungen an. varys ist zertifizierter Microsoft Dynamics 365 Business Solutions Partner und entwickelt auf dieser Basis innovative, zukunftssichere und nachhaltige Softwaresysteme für die Immobilien- und Versorgungswirtschaft. Darüber hinaus ist varys Consulting- und Entwicklungspartner weiterer führender Softwareanbieter.Zudem begleitet varys seit Inkrafttreten des MsbG als langjährig erfahrener und unabhängiger Mess- und Abrechnungsdienstleister Wohnungsunternehmen und Energieversorger in allen Phasen eines Geschäftsfeldaufbaus Submetering und bietet alternativ sämtliche Leistungen eines Submetering als White-Label-Lösung an.Über Immosolve:Seit über 15 Jahren ist Immosolve der führende Anbieter von CRM-Lösungen für die deutsche Wohnungswirtschaft. Die Software ermöglicht es Vermietern, ihre Objekte auf diversen Plattformen zu vermarkten und den passenden Mieter auszuwählen. Immosolve bietet Schnittstellen zu nahezu allen ERP-Systemen der Wohnungswirtschaft an und ist 100% datenschutzkonform. Die Immosolve GmbH ist Teil der immowelt Group.Pressekontakt:Immosolve GmbHTegelbarg 43 24576Bad BramstedtJan Brauer+49 4192 816 84-12jb@immosolve.deOriginal-Content von: immosolve.de, übermittelt durch news aktuell