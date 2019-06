Starke Partner auch in Zukunft: Santander und die Goethe-Uni Frankfurt (FOTO)

Mönchengladbach/Frankfurt (ots) -- Im Mittelpunkt der Förderung steht das Lehrangebot"Entrepreneurship & Innovation"- Bank unterstützt die Goethe-Universität Frankfurt weitere fünfJahreDie Goethe-Universität Frankfurt und die Santander Consumer BankAG verlängern die Einzelprojekte ihrer seit 2012 bestehendenPartnerschaft um weitere fünf Jahre. Einen entsprechenden Vertragunterzeichneten heute die Präsidentin der Universität, Prof. BirgittaWolff, und Fernando Silva, Vorstandsmitglied der Santander ConsumerBank AG.Welche Inhalte im Zentrum der Förderung stehen? Vor allem zweiAspekte: Das interdisziplinäre Zusatzangebot "Entrepreneurship &Innovation" sowie das Welcome Centre der Universität. Aufgabe desGoethe Welcome Centre ist es, optimale Startbedingungen fürinternationale Wissenschaftler zu schaffen und ihnen während ihresuniversitären Aufenthalts zur Seite zu stehen - über akademischeBelange hinaus. Das Lehrangebot "Entrepreneurship & Innovation" istein neues Programm der Universität, das sowohl Bachelor als auchMaster Studierenden Tools und Methoden der Praxisumsetzungvermittelt: Wie kann ich meine Ideen konkret realisieren, wie kannich mein Talent für eine Unternehmensgründung einsetzen, wodurch wirdmein unternehmerisches Denken und Handeln gefördert?"Die Goethe-Universität Frankfurt ist einer unserer engsten undbedeutendsten Partner", äußerte sich Fernando Silva bei der heutigenUnterzeichnung. "Die Förderung des Lehrangebots 'Entrepreneurship &Innovation' ist für uns eine Herzensangelegenheit, dennEntrepreneurship zählt zu den drei Hauptelementen unseresuniversitären Engagements. Als internationale Bank möchten wir injunge Talente investieren und sie auf eine unternehmerische Zukunftvorbereiten. Die Vermittlung dieser Skills ist von enormerWichtigkeit für neue Arbeitswelten."Auch Prof. Brigitta Wolff freut sich über die weitereZusammenarbeit: "Sowohl das Welcome Centre, das Santander schon seitJahren fördert, als auch das neue interdisziplinäre Lehrangebot'Entrepreneurship & Innovation' sind für zahlreiche Studierende undWissenschaftlerInnen extrem hilfreich. Umso dankbarer sind wirdeshalb, dass wir auch in den nächsten Jahren auf Santander alsPartner zählen können."Mehr Informationen finden Sie unter: http://presse.santander.de.Pressekontakt:Eva OberdörsterCommunications02161 690-9408Evamaria.oberdoerster@santander.deAbteilung PR & Kommunikation Goethe-Universität FrankfurtDr. Dirk FrankTheodor-W.-Adorno-Platz 160323 Frankfurt am Mainfrank@pvw.uni-frankfurt.deOriginal-Content von: Santander Consumer Bank AG, übermittelt durch news aktuell