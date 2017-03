Starke Nachfrage für internationale Reisen veranlasst Air China zur Einführung weiterer internationaler Strecken

Peking (ots/PRNewswire) - Ab Mai 2017 wird Air China fünf neueinternationale Strecken einführen, einschließlich Peking-Zürich,Peking-Astana, Peking-Jakarta, Shanghai-Barcelona und Shenzhen-LosAngeles. Vor dem Hintergrund einer Abnahme neu eingeführterinternationaler Strecken und einer Zunahmen von Geschäftsreisenverschaffen diese neuen Strecken Air China besseren Zugang zuinternationalen Märkten und reflektieren Air Chinas Zuversichtbezüglich des Ausbaus seiner internationalen Präsenz in 2017.Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20141017/152745LOGOWährend des Beförderungszeitraums anlässlich des Frühlingsfests,der gerade geendet hat, stieg die Rate von inländischen undinternationalen Passagieren stärker an, als die der Ausrüstung, diedie Fluggesellschaft auf zahlreichen Strecken einsetzte. Ebenfallsstiegen die Nutzlast sowie der Betriebsertrag der Fluggesellschaftbeachtlich und besser als erwartet an. Die Nachfrage nachOutbound-Tourismus blieb weiterhin stark - insbesondere während dessiebentägigen Frühlingsfests belief sich die Anzahl derOutbound-Touristen auf sechs Millionen. Air China erbrachte währenddieses Zeitraums mit einer Sitzplatzbelegung von 82,4 % auf seineninternationalen Routen eine beeindruckende Leistung auf Strecken zuDestinationen wie Großbritannien, Spanien, Italien, New York, LosAngeles und Hawaii, was einem Anstieg von 3,1 Prozentpunktenentspricht. Ein Blick auf die Verteilung des Passagierverkehrswährend des Frühlingsfests legt nahe, dass die Passagiere bewussterHauptreisezeiten umgingen. Die Anzahl von Familien, die gemeinsamreisten, stieg beachtlich an, was half, die Nachfragekurve zumZeitraum des Frühlingsfests zu glätten, und Air China gute Umsätzeeinbrachte.2017, wenn sich die internationalen Ölpreise sowie dieFluktuationen des chinesischen Yuan stabilisieren, wird Air Chinaaktiv auf die starke Reisenachfrage eingehen, seine Präsenz inbeliebten internationalen Märkten stärken, Gelegenheiten wahrnehmenund kontinuierlich die Bereitstellung seines globalenStreckennetzwerks verbessern. Das wird Air China zweifelsohne helfen,sich weiter seinem Ziel zu nähern, "ein großes Luftfahrtunternehmenmit einem globalen Streckennetzwerk und internationalemWettbewerbsvorteil" zu werden.Pressekontakt:Liu Muyang+86-10-61461045liumuyang@126.comOriginal-Content von: Air China, übermittelt durch news aktuell