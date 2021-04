Starke Nachfrage beflügelt Paketdienst UPS

ATLANTA (dpa-AFX) - Ein Boom in allen Geschäftsfeldern hat den US-Paketdienst UPS im ersten Quartal überraschend stark angetrieben.



Der Umsatz sprang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 27 Prozent auf 22,9 Milliarden US-Dollar (18,9 Mrd Euro) nach oben, wie United Parcel Service (UPS) am Dienstag in Atlanta mitteilte. Der Überschuss verfünffachte sich sogar auf 4,8 Milliarden Dollar. Dies lag jedoch vor allem an einem staatlichen Rettungsprogramm für die Pensionen der Mitarbeiter, das UPS von teuren Verpflichtungen entlastet. Ohne Sondereffekte wäre der Gewinn auf 2,4 Milliarden Dollar gestiegen, und auch dies war mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.

Trotz guter Geschäfte in der Heimat, im Ausland sowie bei der Fracht und in der Lieferkettenlogistik gab die UPS-Führung keine Umsatz- und Gewinnprognose für das laufende Jahr ab. Das Unternehmen begründete dies mit der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheit./stw/stk