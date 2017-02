Starke Mädchen, starke Zukunft - deutsche Papas machen ihren Töchtern Mut!

Frankfurt (ots) -Aktuelle Umfrage von Barbie zeigt: Jeder zweite Vater wünscht sichgrundsätzlich mehr Zeit, um mit seiner Tochter zu spielenTraditionelle Rollenerwartungen an Mädchen sind passé: Dass ihreTöchter mit Autos spielen und in den Fußballverein eintreten, istmittlerweile für Eltern selbstverständlich. Aber genauso wie sich dasGeschlechterbild von Mädchen gewandelt hat, hat sich das der Väterverändert: Ohne mit der Wimper zu zucken, verkleiden sie sichgemeinsam mit ihren Töchtern und spielen mit Puppen. Knapp dreiViertel der Befragten sehen das gemeinsame Spiel mit den Töchtern alsVorbereitung auf die Zukunft ihrer Sprösslinge an. Das ergab eineaktuelle Umfrage von Barbie unter Vätern in Deutschland.Fast die Hälfte aller deutschen Väter spielt mindestens eine halbeStunde am Tag mit ihren Töchtern. Dabei steht neben Fantasiespielen(43 Prozent) besonders gemeinsames Kostümieren und Verkleiden hoch imKurs (39 Prozent). Jeder Dritte gibt an, gemeinsam mit der Tochtermit Puppen zu spielen. Davon, dass das gemeinsame Spiel mit derTochter ihr Selbstbewusstsein stärkt, sind drei Viertel allerBefragten überzeugt.Für die Zukunft gewappnet durch gemeinsames Spiel und Stärkung desSelbstbewusstseinsAuf die Frage, wie sie ihre Tochter auf die Zukunft vorbereiten,antworten 70 Prozent der Väter, indem sie mit ihr spielen. 67 Prozentermutigen sie, selbstsicher zu sein, fast ebenso viele bringen ihnenpraktische Dinge bei. Weiterhin erachten es die Befragten alswichtig, jede Frage ihres Sprösslings zu beantworten (62 Prozent) undsie darin zu bestärken, mutig zu sein (61 Prozent). Aber auchQuatschmachen zählt für 61 Prozent der Väter als Vorbereitung ihrerTochter auf die Zukunft dazu. Grundsätzlich blicken die Befragten derZukunft ihrer Tochter mit gemischten Gefühlen entgegen: 19 Prozentder Väter hierzulande stimmen der Aussage stark zu, sich Sorgendarüber zu machen, wie ihre Tochter später klarkommen wird.Pirouetten, Glitzer, Puppen spielen - was ins Repertoire modernerVäter gehörtBei der Erziehung ihrer Tochter ist es unumgänglich, dass Vätermit bestimmten "Mädchen"-Themen in Berührung kommen und darüberBescheid wissen. Die Top 5-Antworten auf die Frage, welche Dinge sieals Vater einer Tochter kennen, setzen sich wie folgt zusammen: Zuwissen, was eine Pirouette ist, belegt mit 68 Prozent den erstenPlatz, dicht gefolgt vom Wissen darüber, wie man am besten kuschelt.Auf Platz 3 liegt mit 64 Prozent die Erfahrung der Väter, dass nichtnur Jungen, sondern auch die eigene Tochter Fußball spielt. Darauffolgen die Kenntnisse über das gemeinsame Puppenspielen. DieErkenntnis, dass Glitzer überall hingelangen kann, belegt Platz 5 derAussagen.Neue Barbie-Kampagne stellt Vater-Tochter Beziehung in den FokusEben diese Erkenntnisse spiegeln sich auch in der neuen Kampagnevon Barbie rund um die Beziehung von Vätern und Töchtern wider. DasHerz der Kampagne bildet dabei ein Spot, in welchem echte Väter mitihren Töchtern unterschiedliche Momente des gemeinsamen Spielens unddes gemeinsamen Eintauchens in Fantasiewelten erleben. "Als Vatertrifft mich diese Kampagne genau ins Herz. Es ist die gemeinsameSpielzeit von Vätern mit ihren Töchtern, die deren Leben langfristigauf vielerlei Weise prägen wird. Daher rücken wir dieVäter-Töchter-Beziehungen mit dieser Kampagne bewusst in den Fokus.Diese sind ein elementarer Baustein für die nächste Generation vonselbstbewussten Mädchen und Frauen, die ihre unbegrenztenMöglichkeiten aktiv nutzen", erklärt Sanjay Luthra, Vice Presidentund Country Manager Central Eastern Europe bei der Mattel GmbH. Unterdem #BarbiePapas werden alle Väter und Mütter dazu animiert, dieSpielzeit ihrer Töchter mit den Vätern zu teilen. Auf den SocialMedia Kanälen von Barbie steht die Kampagne ebenfalls im Fokus:Facebook: https://www.facebook.com/barbiegermanyYouTube: https://www.youtube.com/channel/UCSTlH3dDtCBT94sjO2MTywwÜber die Umfrage:Barbie befragte im Zeitraum vom 23.12.2016 bis 09.01.2017bundesweit 500 Väter. Mehrfachantworten waren teilweise möglich.#BarbiePapasIm Januar erweitert Mattel die "Du kannst alles sein!" Kampagne,die das grenzenlose Potential, welches in jedem Mädchen schlummert,anregen und fördern soll. Die neuen Werbespots, in denen Papas mitihren Töchtern Barbie spielen, sind die Nachfolger des preisgekröntenVideos "Imagine the Possibilities", welches Mädchen zeigen, die sichbeim Spielen mit Barbie in verschiedene Berufe versetzten. DasWerbematerial umfasst einen 90 Sekunden langen viralen Spot sowie 30Sekunden an Outtakes. Es zeigt, was passieren kann, wenn sechs Papasmit ihren Töchtern Barbie spielen. Der Spot zeigt am Ende diefolgende Aussage: "Gemeinsam verbrachte Spielzeit voller Fantasiewird sie ihr ganzes Leben lang prägen" und macht deutlich, dass einVater zur sozialen, intellektuellen und emotionalen Entwicklungseiner Tochter in ihrem realen Leben beitragen kann, wenn er auchTeil ihrer Spielwelt ist. Mehr unter www.barbiemedia.com.