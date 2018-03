Unterföhring (ots) - "Late Night Berlin" gewinnt Zuschauer hinzu:640.000 Zuseher in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sehen amspäten Montagabend die Late-Night-Show mit Klaas Heufer-Umlauf undseinen Gästen Bjarne Mädel und Olli Schulz. In der Vorwocheschalteten 570.000, zur Premiere 580.000 Zuschauer bei "Late NightBerlin" ein. Damit erzielt die ProSieben-Show einen sehr starkenMarktanteil von 12,2 Prozent (14-49 J.).ProSieben zeigt die nächste Folge von "Late Night Berlin" nachOstern am Montag, 9. April, um 23:00 Uhr.Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertesFernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope /ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 27.03.2018(vorläufig gewichtet: 26.03.2018)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell