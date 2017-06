Unterföhring (ots) -So gut wie James Bond und Jason Bourne zusammen: In der Rolle derUndercover-Agentin Susan Cooper erobert Powerfrau Melissa McCarthydie männerdominierte Welt der Spione - und lässt daneben sowohlMuskelprotz Jason Statham als auch den schönen Jude Law blassaussehen. Dass McCarthy Action und Humor zusammen kann, hat sie erstin "Taffe Mädels" und jetzt in "Spy - Susan Cooper Undercover" unterihrem Lieblingsregisseur Paul Feig bewiesen. Dabei gibt es trotz derhohen Gag-Dichte eine echte Spionage-Story mit hochwertigen Effektenund tollen Schauplätzen ... ProSieben zeigt "Spy - Susan CooperUndercover" am Sonntag, 11. Juni 2017, um 20:15 Uhr zum ersten Mal imFree-TV."Spy macht aus McCarthy eine richtige Wahnsinns-Actionheldin. Sieist nicht einfach eine Art Johnny English, der sich seinen Weg zumkleinen Sieg pfuscht - sie ist eher wie ein Jason Bourne, der langsamseine schlafenden Fähigkeiten weckt, aber mit sehr viel bissigerenKommentaren und sehr viel mehr Schlägen in den Schritt. Der Filmverdient schon deshalb Applaus."OLLY RICHARDS, EMPIRE MAGAZINE, PRÄDIKAT: "EXZELLENT!" Fakten:- Der Film hat alles, was eine erstklassige Action-Komödiebraucht: internationale Schauplätze, spektakuläre Stunts undausgezeichnete Schauspieler. Das sehen auch die Kritiker so, denn"SPY - Susan Cooper Undercover" wurde für zwei GOLDEN GLOBES®nominiert: in den Kategorien "Best Motion Picture - Musical orComedy" und "Best Actress in a Motion Picture - Musical or Comedy".- Bislang schienen die Helden in Agenten-Parodien eher zum Erfolgzu stolpern: Wie zum Beispiel das tollpatschige Ermittler-Duo Emmetund Austin in "Spione wie wir" (1985) oder "Mr. Bean"-Star RowanAtkinson als dümmlicher "Johnny English" (2003). Anders diehochqualifizierte Susan Cooper - eine der Besten ihres Jahrgangs. Ihreinziges Problem scheint zu sein, dass sie eine übergewichtige Frauist - denn offenbar machen Sexismus und Diskriminierung auch vor derAgenten-Branche nicht halt.- Zwischen Regisseur Paul Feig und Melissa McCarthy scheint dieChemie zu stimmen. Sie sind nicht nur Nachbarn in New Jersey, sondernarbeiteten neben "Spy: Susan Cooper Undercover" auch bei den Filmen"Brautalarm" (2011), "Taffe Mädels" (2013) und "Ghostbusters" (2016)zusammen.Inhalt: Eine schicke Gartenparty, ein heißer Agent und diegefährliche Mission, eine Atombombe zu finden. Alles läuft nach Plan,bis Undercover-Spion Bradley Fine (Jude Law) ein Missgeschickpassiert: Er erschießt Tihomir Boyanow (Raad Rawi), bevor er erfahrenkann, wo sich die Bombe befindet. Die letzte Hoffnung ist TochterReina (Rose Byrne), der Boyanow das Geheimnis womöglich verraten hat.Doch wer soll diesen hochriskanten Auftrag übernehmen? Offenbar weißReina bereits über alle aktiven Agenten Bescheid. Deshalb sucht dasCIA jemanden, den keiner kennt - ein Anforderungsprofil, das SusanCooper (Melissa McCarthy) wie auf den Leib geschrieben ist. Sie isteine hochqualifizierte Agentin und trotz ihrer Körperfülle sounscheinbar, dass sie bislang nur im Back-Office arbeiten durfte.Aber jetzt wird alles anders: Ab sofort ist die graue Maus eine taffeUndercover-Spionin im Außendienst. Sie schafft es sogar, dasVertrauen der abgebrühten Reina zu wecken - jedoch kommt Susan ihreitler Kollege Rick Ford (Jason Statham) ständig in die Quere. AlsReina sie dann auch noch zu einem Ausflug nach Budapest einlädt,scheint Susan die Kontrolle über den Auftrag zu entgleiten ..."Spy: Susan Cooper Undercover" (OT: "Spy") Am Sonntag, 11. Juni2017, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV USA 2015 Genre:Action-Komödie Regie: Paul FeigPressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Katja WiesKommunikation/PR Unit Fiction Medienallee 7 · D-85774 UnterföhringTel. +49 89 9507-1180 Katja.Wies@ProSiebenSat1.comwww.ProSiebenSat1.com Bildredaktion:Walburgis von WestphalenTel. +49 [89] 9507-1193 Walburgis.Westphalen@ProSiebenSat1.comGeschäftsführung: Wolfgang Link (Vorsitzender), Dr. MarkusFrerker, Katja Hofem, Dr. Oliver Merz Firmensitz: Unterföhring HRB168016 AG München USt-IdNr. DE256569591 St.-Nr. 143/314/40230Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell