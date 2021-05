Starke Kurschwankungen bei Kryptowährungen - Bitcoin wieder über 40 000 Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei Kryptowährungen kommt es weiter zu extremen Kursschwankungen.



Nach zum Teil heftigen Kursverlusten in den vergangenen Tagen wurde der Handel am Mittwoch von steigenden Kursen bestimmt. Der Bitcoin, die bekannteste und nach Marktanteilen größte Digitalwährung, legte im Mittagshandel auf der Handelsplattform Bitstamp um rund sieben Prozent auf 40 400 US-Dollar zu. Ein ähnlich starker Kursanstieg zeigte sich auch bei anderen Digitalwährungen. So stieg beispielsweise Ether um etwa zehn Prozent auf 2830 Dollar.

Seit gut einer Woche kommt es bei Kryptowährungen immer wieder zu heftigen Turbulenzen, nicht selten mit zweistelligen Kursveränderungen. Zeitweise war der Bitcoin bis an die Marke von 30 000 Dollar gefallen, nachdem er im April ein Rekordhoch bei knapp 65 000 Dollar erreicht hatte.

Zu den jüngsten Turbulenzen haben unter anderem Meldungen aus China beigetragen. Die Regierung in Peking bekräftigte, stärker gegen die Herstellung von Kryptowährungen vorzugehen. Außerdem hat der Multimilliardär und Tesla-Chef Elon Musk mit verschiedenen Äußerungen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter den Markt für Kryptowährungen in Aufregung versetzt.