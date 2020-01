Erfurt (ots) - Sie sind jung und haben schon große Zukunftspläne: Die neuenFolgen der Doku-Reihe "Schau in meine Welt!" (hr/ KiKA/MDR/Radio Bremen/rbb/SWR)stellen Kinder und Jugendliche aus Lesotho, Deutschland, Thailand, Italien undGeorgien mit ihren außergewöhnlichen Hobbys vor und zeigt, wie sie alleHerausforderungen des Alltags meistern, um sich ihre Träume und Wünsche zuerfüllen. KiKA zeigt "Schau in meine Welt!" immer sonntags um 20:25 Uhr.Premiere: "Die Hirtenjungen von Lesotho" (hr) am 19. Januar 2020 um 20:25 UhrReauboka und Tsebang sind Schafhirten auf einem Bauernhof in Lesotho. IhreEltern sind sehr arm und haben die Kinder weggeschickt, damit sie für denUnterhalt der Familie etwas dazuverdienen können. Oft muss Reauboka den ganzenTag auf der Weide ohne Essen oder wärmende Kleidung auskommen. In die Schulegeht er gern, denn dort lernt er Lesen und Schreiben. Wenn er älter ist, will ereinmal in der Stadt leben und arbeiten.Premiere: "Lakysha tanzt zur Weltmeisterschaft" (KiKA) am 2. Februar 2020 um20:25 UhrLakysha aus Karlsruhe hat schon viele Tanzwettbewerbe gewonnen und träumt vomWeltmeistertitel. Wenn sie tanzt, wirkt das mühelos und selbstbewusst. Zweimaldie Woche geht Lakysha zum Tanztraining, übt regelmäßig mit ihrer Mutter zuHause und veranstaltet mit ihrer besten Freundin spontane Dance Battles in derFußgängerzone. Die Teilnahme an der Hip-Hop-Weltmeisterschaft in Bremerhaven istfür die Elfjährige eine besondere Ehre und einmalige Chance zugleich - auf demWeg zur großen Karriere als Tänzerin.Premiere: "Finn - Der Muscheltaucher" (rbb) am 16. Februar 2020 um 20:25 UhrDer zwölfjährige Finn wohnt mit seinem Vater und seinen Großeltern in einemkleinen Dorf im Norden der thailändischen Insel Phuket. Die Dorfbewohner*innengehören dem Volk der Chao-Le an, die ihren Lebensunterhalt mit Fischfangbestreiten. Finns größter Wunsch ist es, selbst einmal Muscheltaucher zu werden.Doch das malerisch schöne Korallenriff hat auch seine Schattenseiten: Da dieChao-Le ohne Sauerstoffgerät tauchen, muss auch Finn lernen, lange genug dieLuft anzuhalten.Premiere: "Clark und das große Konzert in der Sixtinischen Kapelle" (SWR) am 23.Februar 2020 um 20:25 UhrClark aus Rom hat ein besonderes Hobby, das nur die wenigsten Kinder in seinemAlter teilen dürften: Er singt im ältesten Chor der Welt. Vor fast 600 Jahrenwurde der "Päpstliche Chor der Sixtinischen Kapelle" gegründet, der bis heuteregelmäßig Konzerte im Petersdom veranstaltet. Clark ist aufgeregt, denn eingroßes Ereignis wirft seine Schatten voraus: Er wird vor hochrangigenKirchenvertretern in der Sixtinischen Kapelle singen - auf einer der schönstenBühnen der Welt.Premiere: "Nikas Sommer in den Bergen" (hr) am 1. März 2020 um 20:25 UhrNika nennt gleich zwei Orte sein Zuhause. Im Winter und in den gemäßigtenJahreszeiten lebt er in der Stadt, die Sommermonate verbringt er auf einer Almin Tuschetien. Die abgelegene Gebirgsregion in Georgien ist nur im Hochsommerbewohnbar, wenn die Schneeschmelze die einzige Bergstraße freigegeben hat.Obwohl es auf der Almhütte weder fließendes Wasser oder Strom, noch Handyempfanggibt, verbringt Nika hier am liebsten seine Zeit: Endlich kann er die Dinge tun,zu denen er in der Stadt nicht kommt."Schau in meine Welt!" ist eine Gemeinschaftsproduktion von hr, KiKA, MDR, RadioBremen, rbb und SWR. Die Doku-Reihe ermöglicht Einblicke in dieunterschiedlichen Lebenswelten von Kindern auf der ganzen Welt, wirbt fürVerständnis gegenüber fremden Kulturen und stellt das Kindsein in denMittelpunkt der Erzählung. Für den hr zeichnet Tanja Nadig redaktionellverantwortlich, für KiKA Thomas Miles. Anke Gerstel verantwortet die Redaktionbeim MDR, Barbara Lohoff beim rbb. Verantwortliche Redakteurin für Radio Bremenist Michaela Herold, für den SWR hat Claudia Schwab die redaktionelleVerantwortung inne.Weitere Informationen und Fotos finden Sie in der KiKA-Presselounge unterkika-presse.de. Die Premierenfolge "Lakysha tanzt zur Weltmeisterschaft" (KiKA)finden registrierte Nutzer*innen im Bereich "Presse Plus".Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6535/4493681OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDFOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell